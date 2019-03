TVP już traktuje Dulkiewicz jak Adamowicza? Kuriozalny materiał w wieczornych "Wiadomościach"

"Wiadomości" TVP pokazały materiał, który miał świadczyć o tym, że Koalicja Europejska nie ma programu wyborczego. Przeplatano go wątkiem zakupów Aleksandry Dulkiewicz. • Fot. Screen z programu "Wiadomości" / TVP Info

o historii przeszły materiały "Wiadomości" TVP za życia prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Według niektórych były one wręcz hejterskie. Być może tego samego ma doświadczyć Aleksandra Dulkiewicz. We flagowym programie TVP w bardzo negatywnym kontekście pokazano jej zakupy w Biedronce.– Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło 12 punktów programowych, a programem Koalicji Europejskiej jest Unia Europejska. Tak powiedziała posłanka Platformy Obywatelskiej Julia Pitera – tak prezenter "Wiadomości" rozpoczął newsa o Aleksandrze Dulkiewicz.Dalej usłyszeliśmy, że KE, która wystartuje pod szyldem pięciu partii, wciąż nie ma oferty programowej. Na pasku informacyjnym wciąż widniało kuriozalne w takiej sytuacji "1 wódka, 2 cole i 3 ochroniarzy".Ale za chwilę stało się jasne, po co to wszystko. Dziennikarz płynnie przeszedł do informacji o tym, że Aleksandra Dulkiewicz w jednym z pierwszych komentarzy jako prezydent Gdańska odniosła się do zakupów "wódki i coli w sklepie" Następnie dowiedzieliśmy się, że w kontekście Koalicji Europejskiej wyborcy komentują tematy rodem z prasy bulwarowej. I pada kwestia nowej prezydent Gdańska, która "kupiła wódkę w asyście trzech ochroniarzy"."(...) "kupiłam krówkę a cole były małe" – przytaczają "Wiadomości" wpis na Facebooku nowej prezydent Gdańska. Cały materiał poświęcony Aleksandrze Dulkiewicz można obejrzeć pod tym linkiem . Zaczyna się przed piątą minutą "Wiadomości"."TVP chce poddać prezydent Dulkiewicz tym samym mechanizmom, co niegdyś Pawła Adamowicza. Niebezpieczna to zabawa. Choć widzę, że na razie jeszcze 'kulturalnie', Adamowicza oskarżaliście o promowanie nazizmu. Czy po takiej pracy wracacie do domów i nie macie wyrzutów sumienia" – skomentował na Twitterze Janusz Schwertner z Onetu.Już po śmierci Pawła Adamowicza Urząd Miasta Gdańsk zlecił prywatnej firmie analitycznej zliczenie materiałów, w których TVP wspominała o Pawle Adamowiczu.Wnioski z analizy to 500-stronicowy raport, w którym opisano ponad 1,6 tys. reportaży, publikacji i rozmów w studiu z nazwiskiem prezydenta Gdańska w roli głównej, które ukazały się na antenach TVP 1, TVP 2, TVP Info i TVP Gdańsk.W raporcie można znaleźć tytuły najbardziej kontrowersyjnych materiałów o prezydencie Adamowiczu . "Prowokacje prezydenta Gdańska", "Właściciel 36 kont przed komisją Amber Gold", "Tajemnice prezydenta Gdańska", "Mafia deweloperska w Gdańsku" czy "W Gdańsku odbywa się deweloperskie Eldorado pod patronatem Pawła Adamowicza" – to tylko niektóre z nich.