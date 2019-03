W PiS ukrywają się geje? Robert Biedroń nie ma co do tego żadnych wątpliwości

Robert Biedroń twierdzi, że PiS ukrywają się geje. Nie ujawniają się ze strachu przed Kaczyńskim. • Fot. Marcin Stępień/Agencja Gazeta

R

obert Biedroń jest przekonany, że w PiS, jak w wielu innych partiach, obok polityków heteroseksualnych są także geje. Zdaniem lidera Wiosny brak im odwagi przed ujawnieniem, bo boją się prezesa Kaczyńskiego. – Gdyby ich nie straszył, to może częściej by się uśmiechali – zastanawia się Robert Biedroń.

– Zaraz przyjdzie ktoś, kto będzie straszył Polki i Polaków starszym panem z kotem i to nie skończy się dobrze. Nie idźmy tą drogą, trzeba szanować każdą rodzinę, tę złożoną z mamy, taty i dzieci, ale i tę złożoną z dwóch panów czy dwóch pań, czy z pana z kotem – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską Robert Biedroń.



Była to reakcja na słowa Kaczyńskiego, który podczas sobotniej konwencji PiS straszył suwerena konsekwencjami podpisania deklaracji LGBT+ . Robert Biedroń jest przekonany, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości nie zdradza swojej orientacji seksualnej właśnie z powodu strachu przed prezesem Kaczyńskim.– Gdyby Kaczyński ich nie straszył, to może byliby sobą, byliby mniej sfrustrowani, częściej by się uśmiechali – przypuszcza założyciel Wiosny . – To jest szaleństwo, Kaczyński chce straszyć Polki i Polaków takimi osobami jak ja. Ja mogę być zły, mogę mieć różne wady, ale na pewno nie ma co straszyć Biedroniem – zapewnia Biedroń.źródło: wp.pl