Jest zwiastun filmu Sekielskiego o księżach pedofilach. Padła data premiery

"Tylko nie mów nikomu". Taki tytuł będzie nosił film Tomasza Sekielskiego o pedofilii w polskim Kościele. W pierwszym zwiastunie podano też datę premiery dokumentu - 11 maja.

omasz Sekielski pokazał pierwszy zwiastun swojego filmu o pedofilii w polskim Kościele. W zapowiedzi produkacji padła też po raz pierwszy data premiery dokumentu, który powstaje dzięki pomocy internautów. Poznaliśmy też tytuł filmu.

Pierwszy teaser można zobaczyć na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego na Facebooku. Znany jest już tytuł produkcji – "Tylko nie mów nikomu". I te słowa słyszymy wielokrotnie podczas trwającej niespełna minutę zapowiedzi filmu.



Padają także wymowne cytaty: "Powiedział mi, żebym nic nie mówił mamie", "Mówił, żebym nic nikomu nie mówił o tym, co między nami zaszło", "Nakazał, żebym tego nikomu nigdy nie powiedział", "(...) bo jak powiem, to wtedy nie zostanę zbawiony i będę potępiony".







To słowa ofiar księży pedofilów w Polsce. W sposób jednoznaczny odnoszą się do problemu tuszowania pedofilii w Kościele. Raport o tym bulwersującym zjawisku opublikowała fundacja "Nie lękajcie się" . Już wiadomo, że film o pedofilii w Kościele będzie miał swoją premierę 11 maja. Będzie go można obejrzeć za darmo na oficjalnym kanale Tomasza Sekielskiego na YouTube Jak podały Wirtualne Media, film Sekielskiego ma zostać pokazany 11 maja na specjalnym pokazie kinowym dla patronów. Wtedy będzie też miała miejsce jego premiera prasowa.– W filmie są głośne nazwiska, które mogą wywołać szok, ważni hierarchowie. Są księża, którzy tak jak prałat Jankowski, byli symbolami, niekoniecznie "Solidarności", ale innych dzieł bożych - jak nam się przez lata wydawało - a za tymi dziełami kryła się tragedia i cierpienie dzieci – mówił Tomasz Sekielski w rozmowie z portalem gazeta.pl