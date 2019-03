"Mąż złożył pozew o rozwód". Wiśniewski nie zniósł występów żony w "Tańcu z Gwiazdami"

Będzie rozwód Dominiki Tajner i Michała Wiśniewskiego? "Mąż złożył pozew" – pisze uczestniczka "Tańca z Gwiazdami". • Fot. Instagram.com / Dominika Tajner-Wiśniewska

Bartosz Świderski

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

weekend Dominika Tajner-Wiśniewska zakończyła swój udział w "Tańcu z Gwiazdami" w Polsacie. Wiele wskazuje na to, że dla córki prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera i żony lidera Ich Troje Michała Wiśniewskiego kończy się coś jeszcze. "Kochani, mój mąż złożył pozew o rozwód!" – napisała na Facebooku Dominika Tajner.Na oficjalnym fanpage'u Dominiki Tajner-Wiśniewskiej można znaleźć podziękowania dla widzów, którzy jej kibicowali i wysyłali głosy, aby to ona pozostała w "Tańcu z gwiazdami".Na prywatnym profilu uczestniczki show w Polsacie znalazło się coś więcej. Dominika poinformowała, iż jej mąż Michał Wiśniewski właśnie złożył pozew o rozwód. I choć to brzmi jak żart, a sam post został później skasowany, to sprawa wygląda poważnie.– Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic... Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce... – powiedziała portalowi Plejada.pl Dominika Tajner-Wiśniewska.O tym, że w tym związku dzieje się źle, mówiło się od dłuższego czasu – szczególnie, gdy żona Michała Wiśniewskiego zaczęła przygotowania do występów w "Tańcu z Gwiazdami" , gdzie tańczyła z Wojciechem Jeschke. "Gdy Michał widział, jak Wojtek obłapiał Dominikę na treningach, dostawał ataków furii. Był zaniepokojony tym, że ich choreografie tak sprzyjają bliskości" – pisał "Fakt", informując, iż zazdrosny lider Ich Troje zabraniał żonie wychodzenia z tancerzami na miasto.Dominika Tajner-Wiśniewska jest czwartą żoną Michała Wiśniewskiego. Ich związek trwał siedem lat. Żona wielokrotnie próbowała liderowi Ich Troje podźwignąć z upadku jego karierę i zrujnowane finanse źródło: Plejada.pl