Małe porcje przyjemności czyli jak można świadomie spożywać słodycze

Fot. materiał prasowy

Artykuł PR-owy firmy Ferrero

G

rupa Ferrero zaprezentowała 9. Raport Społecznej Odpowiedzialności. Dokument potwierdza pozycję spółki jako lidera rynku w dziedzinie dbałości o jakość produktów, wykorzystania surowców ze zrównoważonych źródeł oraz ochrony środowiska naturalnego. Producent jest także jednym z pionierów w oferowaniu konsumentom produktów w małych porcjach.

Filozofia odpowiedzialnego rozwoju, nadająca pierwszeństwo wartościom nad zasadą zysku, od samego początku stanowi swoisty kod genetyczny Ferrero. Wartości te zostały wyrażone w liście Michele Ferrero (1925-2015), legendarnego prezesa i twórcy globalnej pozycji firmy wystosowanym w 1957 r. do wszystkich pracowników: - Będę czuć zadowolenie tylko wówczas, gdy będę mógł faktycznie zapewnić Wam i Waszym dzieciom bezpieczeństwo i spokojną przyszłość.





Ten testament, rozciągnięty na wszystkich partnerów społecznych Ferrero, obowiązuje nadal, realizowany przez Giovanniego Ferrero, syna Michele: - Nasza pasja do tworzenia produktów najwyższej jakości określa codzienne działania Grupy – już na etapie pozyskiwania najlepszych surowców. Najlepszych nie tylko pod względem doskonałości produktu, ale także spełniania rygorystycznych kryteriów zrównoważonego rozwoju, które Grupa wdraża we współpracy z wieloma partnerami społecznymi w całym łańcuchu wartości – podkreśla Giovanni Ferrero, Executive Chairman Grupy Ferrero.



Małe porcje podstawą strategii Ferrero dla konsumentów

Całościowa filozofia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesowej Ferrero opiera się na zasadzie odpowiedzialności za bezpieczeństwo konsumentów oraz stan środowiska naturalnego. Pierwszemu celowi służy strategia Ferrero dotycząca starannego doboru wysokiej jakości surowców oraz promocji zrównoważonego i świadomego odżywiania. Jej ważnym filarem jest wielkość pojedynczych porcji, które pozwalają konsumentom dokonywać świadomych wyborów żywieniowych.





- Dostosowanie wielkości pojedynczych porcji, tak aby lepiej wpisywały się w zalecenia dotyczące zbilansowanej diety jest bardzo ważne w kontekście promocji odpowiedzialnego i świadomego odżywiania się konsumentów. To także element reformulacji produktów spożywczych, przedsięwzięcia koalicji producentów, mającego na celu poprawę jakości żywieniowej produktów spożywczych - uważa Andrzej Gantner, Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.Ferrero zdaje sobie sprawę, że sposób, w jaki konsumowane są jej produkty jest bardzo ważny, dlatego oferuje kluczowe marki w małych porcjach. Ich wielkość sama w sobie stanowi sugestię odnośnie zalecanego spożycia. Pozwala to konsumentom na większą świadomość w dokonywaniu wyboru.- Najbardziej wyrazistym przykładem podejścia Ferrero do małych porcji jest Kinder Chocolate. Od momentu wprowadzania na rynek w latach 60. ub. wieku czekolada składa się z ośmiu, oddzielnie pakowanych batoników. Pomimo upływu kilkudziesięciu lat, wymiany pokoleń, zmian w upodobaniach konsumentów i sposobie konsumpcji Kinder Chocolate pozostaje niezmienna. A w Polsce jest obecnie najpopularniejszym produktem w swoje kategorii – ujawnia Enrico Bottero, Dyrektor Generalny Ferrero w Polsce.Większość (prawie 52 proc.) z produktów wprowadzonych na rynek przez Ferrero jest dostępna dla konsumentów w porcjach o gramaturze poniżej 15 g, a aż 83 proc. całości sprzedaży stanowią porcje poniżej 40 g. Dodatkowo, aż 68,2 proc. produktów spółki można kupić w porcjach o kaloryczności mniejszej niż 100 kcal, natomiast w porcjach mniejszych niż 130 kcal - aż 92,2 proc. (wzrost o 6,2% w porównaniu z rokiem poprzednim). Jedynie 3,7 proc. produktów dostarcza ponad 150 kcal na porcję. Dla porównania, 1 szklanka soku pomarańczowego to ok. 98 kcal.- Analiza danych sprzedażowych na podstawie panelu sklepów Nielsen wykazuje, że ponad 50 proc. sprzedaży ilościowej w Polsce stanowią produktu o gramaturze do 50 g – mówi Joanna Rogalska, Client Director w firmie badawczej Nielsen Polska. - Determinuje to dobór pojedynczych porcji przez producentów wyrobów cukierniczych, tak aby ułatwić konsumentom świadome zarządzanie codziennym bilansem kalorycznym bez wyrzeczeń.Przejrzyste etykiety na produktach stanowią kolejny filar strategii Ferrero. Są zaprojektowane w sposób maksymalnie czytelny, aby promować wśród konsumentów świadome spożycie w oparciu o zalecenia żywieniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, Grupa zapewnia dokładne i przejrzyste informacje żywieniowe na opakowaniach. Ferrero idzie jednak dalej niż wynika z wymogów prawa, udostępniając dodatkowe informacje żywieniowe, aby pomóc konsumentom w lepszym zrozumieniu etykiet. Informacje te obejmują między innymi wartość energetyczną w kilokaloriach na 100 g produktu oraz - co szczególnie ważne - na porcję, a także wskazanie procentowego udziału pojedynczej porcji w odniesieniu do referencyjnych wartości spożycia (8,400 kJ/2,000 kcal).- Jedzenie to także duża przyjemność. Nie trzeba a nawet nie powinno się zjadać bardzo dużo, żeby się o tym przekonać – przekonuje Pascal Brodnicki, kucharz i autor książek kucharskich. -Jedzenie słodyczy jest przyjemne i nie przeszkadza w zrównoważonej diecie, o ile jemy je w małych porcjach oraz nie zapominamy o aktywności fizycznej – dodaje znany kucharz.Aspekt aktywności fizycznej jest również obecny w działaniach Ferrero. Od wielu lat Grupa wdraża programy edukacyjne poświęcone promowaniu aktywnego stylu życia. Sztandarowym przedsięwzięciem Ferrero jest program Kinder+Sport, zachęcający dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, który ma objąć 5 milionów dzieci z 30 krajów na świecie.- W Polsce każdego roku program Kinder+Sport inspiruje do aktywnego spędzania wolnego czasu ponad 80 tys. dzieci i młodzieży – dodaje Enrico Bottero. – Jesteśmy szczególnie dumni, że patronat nad naszym programem objęło m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki.Zaangażowanie Ferrero w ochronę środowiska obejmuje między innymi własną produkcję energii pokrywającą 70 proc. potrzeb zakładów produkcyjnych w Europie, z czego 18 proc. ze źródeł odnawialnych. W 9. edycji raportu CSR czytamy też o celach Grupy, które mają zostać zrealizowane do 2020 r. To m.in. 40 proc. redukcja emisji CO2 z działalności produkcyjnej oraz 30 proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych z transportu i przechowywania.Ferrero stosuje surowce (m.in. cukier trzcinowy, kakao) ze zrównoważonych upraw i jako jedna z nielicznych może pochwalić się korzystaniem z oleju palmowego w 100 proc. pochodzącego ze zrównoważonych upraw z certyfikatem RSPO (od stycznia 2015 roku).Ferrero dba także o dobrostan zwierząt hodowlanych: do 2020 roku wszystkie jaja stosowane przez koncern na świecie mają pochodzić od kur z chowu bezklatkowego. Na terenie EU cel ten został osiągnięty już w 2014 roku.Więcej informacji: www.ferrerocsr.com