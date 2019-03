To ten poseł PiS tuszował aferę obyczajową? Opublikowano notatkę mającą pochodzić z CBA

Posłowi PiS zaczyna się palić grunty pod nogami. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

J





ak wynika z notatki, którą opublikował poseł PO Stanisław Gawłowski, to Andrzej Matusiewicz ma być posłem PiS, który rzekomo oferował funkcjonariuszowi CBA intratną posadę w zamian za przekazanie kompromitujących go nagrań.Mająca pochodzić z Centralnego Biura Antykorupcyjnego notatka sugeruje, że poseł Prawa i Sprawiedliwości miał współżyć z nieletnią i próbować zatuszować sprawę. "Począwszy od miesiąca marca br. asystent posła Matusiewicza kontaktował się kilkukrotnie z moim przyjacielem, byłym funkcjonariuszem Straży Granicznej, proponował przez niego 'układ' dla mnie" – czytamy."W zamian za przekazanie Matusiewiczowi nagrania wideo z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, na których polityk ten dokonuje obcowania płciowego oraz innych czynności seksualnych z nieletnią kobietą, prawdopodobnie Ukrainką, zatrudnioną w jednej z agencji towarzyskich na Podkarpaciu" – brzmi dalsza część pisma ujawnionego przez Stanisława Gawłowskiego.Agent CBA rzekomo miał otrzymać do wyboru etat Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo inne stanowisko kierownicze w MSWiA.Poseł Andrzej Matusiewicz dotąd nie skomentował sprawy. Polityk PiS przebywa w szpitalu. Z kolei CBA potwierdziło wpłynięcie pisma funkcjonariusza tej służby, ale nie potwierdzono prawdziwości wydarzeń opisywanych w notatce.