LOT zawiesza rejsy Boeingami 737 Max 8. Pasażerów mogą czekać utrudnienia

LOT wstrzymuje loty Boeingami 737 Max 8. • Fot. Przemek Wierzchowski/Agencja Gazeta

P

olskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały o zawieszeniu wszystkich lotów maszynami Boeing 737 MAX 8. Jest to związane z katastrofą tego typu maszyny, do jakiej doszło w Etiopii. Zamknięta została dla tych maszyn polska przestrzeń powietrzna.

Decyzje o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla tego modelu maszyn Boeinga podjęły wcześniej służby w Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Irlandii. Loty zawieszono także w Australii, Malezji, Chinach, Indonezji, Singapurze, Argentynie i Omanie. Zrezygnowały z nich także linie lotnicze Norwegian Air, Jet Airways z Indii, Royal Air Maroc, Aeromexico, czy Eastar Jet z Korei Południowej.





Jest to oczywiście odpowiedź na katastrofę lotniczą w Etiopii, w której zginęło 157 osób. Trwa ustalanie przyczyn tragedii.



Boeing poinformował, że "w nadchodzących tygodniach" dokona aktualizacji oprogramowania komputerowego systemu stabilizacji i kontroli lotu we wszystkich samolotach typu 737 MAX.



Koncern potwierdził, że zmian w oprogramowaniu w 737 MAX 8 i 737 MAX 9 oczekuje amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Do prac nad aktualizacją oprogramowania przystąpiono po katastrofie w Indonezji sprzed kilku miesięcy.