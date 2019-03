Koalicja Europejska lepsza od PiS w nowym sondażu! Partii Kaczyńskiego nie pomogły nawet nowe obietnice

Rośnie poparcie dla Koalicji Europejskiej. Już może liczyć na więcej głosów niż PiS. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

P

iS traci młodych wyborców, ma też coraz mniej zwolenników w dużych miastach. Najnowszy sondaż dla "Gazety Wyborczej" wskazuje na zwycięstwo Koalicji Europejskiej w nadchodzących wyborach. Do Parlamentu Europejskiego weszła by jeszcze Wiosna Biedronia. Zaskakuje wynik Kukiz'15. Koalicja Europejska wygrywa w najnowszym sondażu przygotowanym przez Kantar Millward Brown. Połączone siły Platformy Obywatelskiej, SLD, PSL, Nowoczesnej i Zielonych mogą liczyć na 35 proc. głosów, podczas gdy PiS na 33 proc. Wiosna Roberta Biedronia przekonuje do siebie około 11 proc. respondentów, zaś Kukiz'15 tylko 7. proc. Reszta ugrupowań nie przekracza progu wyborczego.Jak te wyniki przełożyłyby się na liczbę mandatów? KE wysłałaby do Brukseli 22 posłów, PiS 20. Od Roberta Biedronia wyjechałoby sześciu europarlamentarzystów, a od Pawła Kukiza czterech.Świeżutki sondaż pokazuje rosnące poparcie Koalicji Europejskiej. Co ciekawe, sondaż przeprowadzono już po konwencji PiS, na której pokazano "piątkę Kaczyńskiego". Jak widać, rozszerzenie programu 500+ o pierwsze dziecko czy "trzynasta emerytura" to za mało, żeby przekonać do siebie wyborców.PiS najbardziej traci poparcie w dużych miastach, gdzie poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego spadło z 27 do 16 proc. To zła wiadomość dla polityków tej partii – w poprzednich latach to głównie mieszkańcy miast brali udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia traci też młodych wyborców, w grupie od 18 do 34 lat poparcie dla PiS spadło z 23 do 13 proc.źródło: "Gazeta Wyborcza"