Doda odwołuje swoje koncerty. "W mojej rodzinie pojawił się nowotwór"

Doda odwołuje swoje koncerty. W jej rodzinie znów pojawił się nowotwór. • Fot. Instagram.com/dodaqueen/

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oda na jakiś czas zawiesza swoją karierę artystyczną. Poinformowała swoich fanów, że jest zmuszona odwołać najbliższe koncerty. Wszystko przez nowotwór, który dopadł kogoś z jej bliskich.Już kilka lat temu u mamy Dody zdiagnozowano nowotwór . Leczenie i kolejne badania wykazały, że kobieta wróciła do zdrowia. Niestety, nowotwór znów powrócił do jej rodziny, ale piosenkarka nie poinformowała, kto choruje."Niestety nie mam dobrych informacji. W mojej rodzinie pojawił się nowotwór. Z przykrością muszę przełożyć najbliższe aktywności zawodowe na późniejszy czas. Proszę o wyrozumiałość i wsparcie" – napisała na swoim Facebooku.Doda zawsze podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza . Jej decyzja zatem nikogo dziwi. Pod wpisem Dody pojawiły się słowa wsparcia."Wygrałam z nowotworem, wiem ile taka walka kosztuje. Trzymaj się, da się go pokonać, ale nie wolno się załamywać, wsparcie rodziny i znajomych jest bardzo ważne" – napisała jedna z fanek. " Zawsze gdy się zaczyna układać, musi przyjść jakieś cholerstwo.... trzymaj się Doda. Możesz na nas liczyć" – skomentował inny fan.