Zalewska jak Joker na okładce nowej "Polityki". Wymowny uśmiech odchodzącej minister

Anna Zalewska trafiła na okładkę nowej "Polityki". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

kładka najnowszego numeru "Polityki" pokazuje znikającą Annę Zalewską. Twarzy już niemal nie widać, pozostaje po niej tylko wykrzywiony, lekko szyderczy uśmiech. Grafika świetnie nawiązuje do chaosu, jaki pozostawi po sobie startująca w wyborach do Parlamentu Europejskiego minister edukacji.Szkolnictwu grozi paraliż, a coraz bardziej możliwa jest niemożność przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i dla ósmoklasistów, ponieważ minister Zalewska nie dogadała się ze szkolnymi związkowcami. Dodajmy, że może nie chce, gdyż minister planuje zniknąć z polskiej sceny politycznej i chce przenieść się do Brukseli. Póki co "znika" na okładce najnowszego numeru "Polityki". Pozostał po niej tylko uśmiech."Złotousta" – ironizuje na Twitterze Jarosław Kuźniar. "Joker" – dodaje Paweł Wilkowicz. Jeszcze innym twarz z okładki kojarzy się z kotem z Cheshire, po którego zniknięciu pozostawał tylko uśmiech.Tymczasem na ósmego kwietnia związkowcy planują rozpoczęcie strajku nauczycieli. Żądają podwyżek w wysokości tysiąca złotych, zmiany systemu wynagradzania i poprawy warunków pracy. Rząd, który lekką ręką rozdaje pieniądze kolejnym grupom zawodowym, pozostaje jednak nieugięty wobec żądań nauczycieli.