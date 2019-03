"Jak rozpoznać Żyda". Antysemicką gazetę z takimi nagłówkami można kupić w... Sejmie

Taką gazetę można kupić w sejmowym kiosku. • Fot. facebook.com/misiek.kaminski.5

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

iedyś nie do pomyślenia, teraz taką gazetę w sejmowym kiosku można kupić bez przeszkód. "Tylko Polska" to jawnie antysemicka gazeta, która trafiła do polskiego parlamentu. Dziś poseł koalicji PSL-UED Michał Kamiński kupił ją w Sejmie."Nie zostawię tego tak po prostu. Jawny antysemityzm sprzedawany w kiosku Sejmu RP" – napisał poseł na Facebooku. Do postu dołączył oczywiście okładkę gazety, a tam klarowny nagłówek o wszystko mówiącej treści "jak rozpoznać Żyda". Poniżej znajdują się konkretne „zagadnienia”, a wśród nich m.in, "nazwisko", "cechy antropologiczne" czy "metody działania".Na facebookowym profilu "Tylko Polski" jak na dłoni widać, że aktualna okładka to nie jednostkowy wybryk, a regularna tematyka. Redaktor naczelny tygodnika Leszek Bubel nie kryje swoich antysemickich poglądów. Można tam znaleźć również treści antyukraińskie i oskarżenia o "żydostwo" konkretnych polityków. Pochwały zbiera za to Piotr Rybak , znany m.in. ze spalenia kukły Żyda na wrocławskim Rynku.