Musiał podpadł fanom. Wszystko przez napis na koszulce, którym chciał wesprzeć kobiety

nany aktor młodego pokolenia chciał zrobić fankom prezent na Dzień Kobiet, a tylko je zdenerwował. Wszystko przez napis na koszulce, który nie wszystkim się spodobał. Chodzi o sentencję: "Kobiety są mądrzejsze", którą została uznana za seksistowską.Aktor znany z seriali "Rodzinka.pl" i " 1983 " miał z pewnością dobre intencje, ale został skrytykowany za takie przekorne wsparcie. Zwłaszcza wtedy, gdy postanowił zorganizować akcję charytatywną polegającą na sprzedaży koszulek i wpłatę na konto Centrum Praw Kobiet całego dochodu."DOBRA W związku z tym, że kobiety są genialne, ale też w związku z dużą ilością Waszych wiadomości postanowiłem wyprodukować trochę koszulek! Dochód przeznaczę na wsparcie Centrum Praw Kobiet. PANOWIE zróbcie prezent Waszym Paniom i zakładajcie koszulki. PANIE - Wam też będą pasowały" – napisał na Instagramie.I choć akcja spotkała się z pozytywnymi reakcjami i głosami pochwały dla podjęcia inicjatywy ("Super pomysł, nie rozumiem nawiedzonych bab, które mają problem, że to nie fajne, że nie fair, że ubliża mężczyznom czy nawet jest seksistowskie"), to jednak wiele osób – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – pouczało aktora w komentarzach."A gdzie równość? A jeżeli są mądrzejsze to trzeba to wypisać na koszulkach, czy powinny o tym świadczyć ich czyny i zachowania?" – zapytał jeden z użytkowników. "Panie Musiał. Nie ma drugiego takiego kraju na świecie po Polsce, który by tak szanował i doceniał kobiety. Magda Gessler to Panu potwierdzi. Niech Pan nie stosuje retoryki lewacko-feministycznej" – dodał drugi."Ta treść jedynie powiela stereotypy, od których feminizm próbuje się uwolnić. Nie pomagasz rozprzestrzeniając myśli, które w jakikolwiek sposób nakłaniają do wznoszenia kobiet ponad mężczyzn, bo tym samym działasz w opozycji do wszystkich osób promujących feminizm" – skomentowała internautka. "Seksistowski i dyskryminujący mężczyzn tekst" – napisała inna.Jak podaje portal plejada.pl , internauci zaczęli zgłaszać stronę sklepu Macieja Musiała tak intensywnie, że Instagram usunął ją z opisu jego profilu.