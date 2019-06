"Poziom piaskownicy". Godek obraziła się na RMF FM i uderza w Mazurka

Kaja Godek niezadowolona z wywiadu w RMF FM. Skrytykowała program Roberta Mazurka. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

aja Godek nie popisała się wiedzą o instytucjach Unii Europejskiej w rozmowie na antenie RMF FM. Pomimo tego prawicowa działaczka po audycji stwierdziła, że to Robert Mazurek sprowadził program do "poziomu piaskownicy". Godek szybko została sprowadzona na ziemię przez internautów. Kaja Godek znana jest wszystkim głównie z walki z aborcją, teraz chce trafić do Parlamentu Europejskiego. Właśnie dostała przedsmak życia polityka, bo była gościem Roberta Mazurka w RMF FM . Prowadzący rozmowę w swoim stylu doprowadził gościa do granic wytrzymałości.Chociaż w przypadku Kai Godek można wręcz stwierdzić, że ta granica padła. Szczególnie w momencie, kiedy dziennikarz zrobił jej test z podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej. Godek po programie zabrała głos na Twitterze. Już na antenie zaznaczała, że nie podoba jej się poziom audycji i domagała się merytorycznej rozmowy."Dzisiejsza moja rozmowa z Robertem Mazurkiem jest exemplum, jak w sytuacji, gdy jest potrzebna rzetelna i merytoryczna debata o Polsce i UE dziennikarz sprowadza program do poziomu piaskownicy. Miałam Państwu dużo ciekawego do powiedzenia, zatem do usłyszenia w innych mediach" – napisała działaczka pro-life.Czytając komentarze pod jej postem można odnieść wrażenie, że Godek po prostu strzeliła sobie w kolano. Przeważająca część internautów szybko oceniła, kto w dyskusji o poziomie programu ma rację."Ależ kompromitacja. Niestety Pani kompromitacja... Jak się nie ma kompetencji i nie umie się dyskutować, to chodzenie do Mazurka to jak popełnienie hara-kiri" – napisał jeden z użytkowników. "Proszę to na spokojnie przesłuchać ... I wyciągnąć wnioski – stwierdził ktoś inny". "Wchodząc w koalicję z Korwinem, trudno się co najmniej nie ośmieszyć. O wiarygodności to już nawet nie ma co mówić. Łatwy strzał dla Mazurka" – brzmi kolejny wpis.Z lawiny krytycznych wobec Godek postów można jednak wyciągnąć też głosy stające w jej obronie. "Mazurek to inteligentny typ z żyłką kpiarza, więc nie było łatwo, ale naprawdę dała Pani radę wyjść zwycięsko z tej przepychanki. Gratulacje!" – stwierdził jeden z zagorzałych fanów działaczki.