Pochanke zapytała Schetynę o udział w Marszu Równości. Odpowiedź była stanowcza

Grzegorz Schetyna stanąłby na czele Marszu Równości. Wytłumaczył, dlaczego. • Fot. Jędrzej Nowicki / Agencja Gazeta

G

rzegorz Schetyna zadeklarował, że byłby gotów stanąć na czele Marszu Równości. – Dzisiaj jesteśmy wszyscy z tymi, którzy zostali zaatakowani przez Jarosława Kaczyńskiego – stwierdził szef PO w rozmowie z Justyną Pochanke na antenie TVN24.Dyskusja o deklaracji LGBT i i poszanowaniu praw osób homoseksualnych w Polsce trwa w najlepsze. Politycy PiS dolewają oliwy do ognia i krytykują decyzję Rafała Trzaskowskiego, który złożył swój podpis pod warszawską deklaracją - pierwszym takim dokumentem w Polsce.Tymczasem Grzegorz Schetyna zdobył się na inny gest i publicznie wyraził gotowość do stanięcia na czele Marszu Równości. Lider PO w "Faktach po Faktach" podkreślał, że "dzisiaj wszyscy jesteśmy z tymi, którzy zostali zaatakowani przez Jarosława Kaczyńskiego".– Ten atak na gejów, lesbijki na wszystkie mniejszości, pokazuję politykę, którą będzie robił PiS: przegrywamy wybory, grozi nam porażka, więc szukamy wroga. To jest polityka a la Putin – oceniał Schetyna.To już drugie w ostatnim czasie porównanie prezesa PiS do Władimira Putina. Kaczyńskiego na równi z rosyjskim politykiem zestawił też Paweł Rabiej z Nowoczesnej . – Kiedyś szczuł na migrantów, dziś szczuje na gejów – przekonywał w Sejmie.Jarosław Kaczyński na regionalnej konwencji PiS w Jasionce wystąpił przeciwko "atakowi na dzieci i rodzinę", jakim w jego przekonaniu ma być edukacja seksualna w szkołach. Nie ma co się dziwić, że słowa te wywołały liczne głosy krytyczne . Podnoszono argument, że prezes PiS nie ma dzieci, a wypowiada się w ich obronie.źródło: TVN24