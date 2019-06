Przeszczęśliwy Kosiniak-Kamysz w RMF FM. W życiu szefa PSL zaszły wielkie zmiany

Władysław Kosiniak-Kamysz wziął ślub i będzie ojcem. • Fot. RMF FM

W

ładysław Kosiniak-Kamysz został mężem, a już wkrótce będzie ojcem – takie informacje usłyszeli słuchacze radia RMF FM. Przy okazji Robert Mazurek przyznał, że żona lidera Ludowców jest jego… dentystką.Prowadzący rozmowę dziennikarz od razu zaczął od poinformowania słuchaczy, że w życiu Władysława Kosiniaka-Kamysza zaszły "zmiany, zmiany, zmiany".– Moje gratulacje, witamy w gronie mężczyzn żonatych – stwierdził Mazurek, a w radiu zagrano Marsz Mendelssohna znany z uroczystości ślubnych. – Ślub był miesiąc temu, a nie wczoraj. I było skromnie – kontynuował dziennikarz.– Nie chciałbym męczyć swoim życiem prywatnym, ale tak, jestem bardzo szczęśliwy – odparł Kosiniak-Kamysz.Mazurek tymczasem dalej sypał jak z rękawa rewelacjami o życiu prywatnym lidera PSL. – Ale wkrótce powitam pana w gronie mężczyzn dzieciatych. Moje gratulacje – powiedział.– Również dziękuję. To piękny czas, cieszymy się – odpowiedział skromnie Kosiniak-Kamysz i dodał, że zostaną z żoną rodzicami.I to… wcale nie był koniec tych informacji z życia prywatnego. – Żona pana prezesa jest nie tylko kobietą zjawiskowej urody, ale i o zjawiskowej fachowości, mówię w końcu o mojej dentystce – zaskoczył Mazurek.– Żebym nie był zazdrosny, żeby to się źle nie skończyło – odpowiedział ze śmiechem Kosiniak-Kamysz.Robert Mazurek nie byłby jednak sobą, gdyby nie pozwolił sobie na odrobinę uszczypliwości. – Pan nieoczekiwanie zupełnie wziął ślub z kobietą – powiedział Mazurek. – Pytam, bo teraz, kiedy jesteście tęczowym PSL-em, sprawa jest nieoczywista – dodał w kontekście Koalicji Europejskiej.– Kolory tęczy są przypisane do ruchu spółdzielczego od wielu lat, a my z ruchem spółdzielczym współpracujemy. Więc tutaj wielkiego zaskoczenia nie ma, te barw spółdzielczości są nam bliskie – odpowiedział spokojnie Ludowiec.źródło: RMF FM