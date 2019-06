Politycy PiS i Porozumienia Gowina na imprezie ze striptizerem. "Jej ręce wkładał sobie za majtki"

Politycy wałbrzyskiego PiS i Porozumienia Jarosława Gowina wzięli udział w tradycyjnej górniczej imprezie. Jej punktem kulminacyjnym był męski striptiz. • Screen z filmu / "Gazeta Wyborcza"

Bartosz Świderski

olitycy PiS z powiatu wałbrzyskiego i Porozumienia Jarosława Gowina koniec karnawału uczcili udziałem w tradycyjnej górniczej biesiadzie kobiecej. I nie byłoby w tym pewnie nic dziwnego, gdyby nie to, że podczas imprezy z ich udziałem doszło m.in. do pierwszego w historii biesiady męskiego striptizu – podała "Gazeta Wyborcza".Setka pań, a wśród nich nieliczni panowie bawili się, tańczyli, wspólnie śpiewali i popijali piwo – informuje "GW". Wśród gości był de facto rządzący miastem Sebastian Drapał z Porozumienia Jarosława Gowina (podczas nieobecności siedzącego w areszcie burmistrza) oraz wałbrzyska wicestarosta Iwona Frankowska z PiS, w stroju zakonnicy.Wieczorem – ku uciesze jednych i zażenowaniu innych – wystąpił profesjonalny striptizer. I to dwa razy. Za pierwszym razem zrzucił z siebie strój codzienny, za drugim – amerykańskiego marynarza.– To było zwyczajnie niesmaczne. Za drugim razem tańczył przed oczami szefowej Witolda (Centrum Kulturalno Kongresowego, gdzie odbywała się impreza - red.), jej ręce wkładał sobie za majtki, potem poklepywał się nimi po swoich nagich pośladkach – powiedziała jedna z uczestniczek imprezy. To ona przesłała "GW" zapis występu striptizera Na nagraniu ma być widoczne, jak kierownik CKK "Witold" w Boguszowie-Gorcach klepie striptizera po pośladkach. Jak podaje "GW", to Magdalena Wójcik, żona jednego z kandydatów na burmistrza.źródło: " Gazeta Wyborcza