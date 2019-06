Kabaret w KRS. Jan Pietrzak "uświetni" konferencję ws. sądownictwa

Jan Pietrzak uświetni swoim występem konferencję Krajowej Rady Sądownictwa o żołnierzach wyklętych. KRS ma zapłacić za występ jego i dwójki towarzyszących mu artystów 8 tys. zł. • Fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

czwartek w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się konferencja naukowa "Historyczne źródła kryzysu zaufania do sądownictwa w III RP". Ma być na niej omawiana rola żołnierzy wyklętych. Imprezę uświetnić ma bard prawicy Jan Pietrzak. KRS za jego występ (wraz z dwójką towarzyszących mu artystów) ma zapłacić 8 tys. zł. Głównym artystą podczas imprezy będzie Pietrzak . Wspomogą go Lech Makowiecki i Andrzej Kołakowski. Obecnie Pietrzak poza działalnością muzyczną jest znany z felietonów "Gazety Polskiej" i żarliwej obrony "dobrej zmiany". Makowiecki z kolei jest twórcą pieśni patriotycznych, a Kołakowski znany jest z utworu pt. "Śmierć wrogom ojczyzny".Jak imprezę tłumaczy sama KRS? Przewodniczący Leszek Mazur w rozmowie z Onetem wyjaśnił, że trudno byłoby znaleźć bardziej adekwatnych wykonawców do tematyki.– Znalezienie właściwej oprawy muzycznej, związanej z żołnierzami wyklętymi, to nie była sprawa prosta – powiedział Mazur w rozmowie z portalem. – A to, że pan Pietrzak ma dość wyraźny "profil ideowy" nie było czymś, nad czym się zastanawialiśmy. Po prostu tak on, jak reszta wykonawców wpisuje się w tematykę konferencji – dodał.Jan Pietrzak od lat jest wierny obozowi "dobrej zmiany". Jednak przed rokiem udzielił wypowiedzi na temat bliskiej PiS TVP , która w tym kontekście mogły zaskakiwać.– Mam trudne relacje z TVP. Telewizja Polska nie za bardzo mnie popiera. Tam są teraz młode siły, mają rewolucyjne pomysły i staruszków odstawiają na bocznicę – skarżył się kabareciarz w rozmowie z Wirtualną Polską.źródło: Onet