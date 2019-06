Wzruszający moment przed Grand Prix Australii. Kubica dostał owację od innych kierowców

Formuła 1. Kierowcy przywitali Roberta Kubicę brawami przed Grand Prix Australii. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

ielkimi krokami zbliża się pierwszy start Roberta Kubicy w Formule 1 po trwającej 9 lat przerwie. Powrót Polaka na tor wzbudza emocje nie tylko w naszym kraju. Podczas konferencji przed Grand Prix Australii został nagrodzony aplauzem przez kierowców i dziennikarzy.Już w niedzielę 17 marca Robert Kubica znowu będzie rywalizował w wyścigu Formuły 1. Nowy sezon rozpocznie się od Grand Prix Australii . Ten wyścig to wyjątkowa chwila dla Polaka, który będzie walczył o punkty w klasyfikacji generalnej F1 po raz pierwszy od listopada 2010 r.Podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Australii miał miejsce miły akcent, który świadczy o pozycji Polaka w jego dyscyplinie. Karierę Kubicy i jego powrót w wielkim stylu docenili inni kierowcy i dziennikarze. Polak został nagrodzony aplauzem. Brawo bili mu m.in. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen oraz Daniel Ricciardo. Ten ostatni powiedział szczególnie mocne zdanie odnośnie Kubicy.– Wiem, przez co przeszedł, ale nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę – stwierdził kierowca z zespołu Renault. – Dokonał wielkiej rzeczy. Nie poproszę o brawa dla niego, ale... – dodał Australijczyk, po czym można było usłyszeć oklaski. Z kolei Vettel zażartował z Polaka, że ten miał... najdłuższą przerwę zimową spośród wszystkich kierowców.Podczas konferencji Kubica opowiedział, co czuje przed startem sezonu F1. – Szczerze? Nie mam czasu, aby za bardzo nad tym rozmyślać. Priorytetem jest jak najszybsze przystosowanie się do nowej F1 – przyznał.Kubica wraca do F1 po dziewięciu latach przerwy. Oczekiwanie było poprzedzone długą i bolesną rekonwalescencją po wypadku. Podczas rajdu Ronde di Andora Polak o mało nie stracił ręki. W ubiegłym sezonie był kierowcą testowym i rezerwowym w zespole Williams.Z okazji podpisania umowy partnerskiej między szefostwem Williamsa i PKN Orlen sam Robert Kubica nakręcił specjalny film . Zapowiedział w nim swój powrót do świata Formuły 1, walkę o jak najlepsze lokaty i reprezentowanie Polski wspólnie z Orlenem na torach wyścigowych całego świata.źródło: " Przegląd Sportowy