Rozegrał tak cały (wygrany) mecz z Legią. Piłkarz Rakowa Częstochowa pokazał kontuzję głowy

Piotr Malinowski okupił triumf nad Legią poważnym urazem głowy. • Fot. Facebook / Wieczny Raków

Bartosz Świderski

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

aków Częstochowa sensacyjnie wyeliminował Legię Warszawa z Pucharu Polski. Mistrzowie Polski musieli uznać wyższość lidera pierwszej ligi w meczu, który z dogrywką trwał aż 120 minut. Po końcowym gwizdku ponad tysiąc fanów Rakowa oszalało ze szczęścia. Zwycięstwo, jak widać na sugestywnym zdjęciu, zostało jednak okupione poważną raną.Raków pokonał Legię 2:1, a decydującą bramkę gospodarze zdobyli w dogrywce. Jednym z bohaterów częstochowskiej ekipy był jej 35-letni wychowanek Piotr Malinowski. Strzelił pierwszą bramkę, a po starciu z jednym z kolegów z drużyny doznał urazu głowy. W internecie pojawiło się zdjęcie, na którym widać głębokie rozcięcie na czole zawodnika. Piłkarz w tym stanie wytrwał jednak do końca aż do końca meczu. Poza sukcesami w Pucharze Polski Raków Częstochowa jest na najlepszej drodze do ekstraklasy . Na jedenaście kolejek przed końcem rozgrywek pierwszej ligi prowadzi z 11-punktową przewagą nad ŁKS-em Łódź. W samym Pucharze Polski po triumfie nad Legią awansował do półfinału.