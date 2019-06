Odporność po latach. Te szczepienia z dzieciństwa warto powtórzyć

Które szczepienia dorośli powinni powtórzyć? • Fot. Anna Jarecka / Agencja Gazeta

Monika Przybysz

S

zkolny gabinet lekarski i obowiązkowe szczepienia (najlepiej w trakcie znienawidzonej matematyki lub polskiego). Tak wielu z nas zapamiętało czasy pierwszych szczepień ochronnych w życiu. Teraz do sprawy podchodzimy bardziej dojrzale i pytamy: czy te szczepienia wciąż nas chronią? Co w sytuacji, gdy nie byliśmy zaszczepieni?

W naszym kraju obowiązuje Program Szczepień Ochronnych, który jest dostępny na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia Szczepienia zostały w nim podzielone na obowiązkowe (kalendarz szczepień), obowiązkowe ze względu na szczególne warunki epidemiologiczne, poekspozycyjne i zalecane.Najważniejsze tegoroczne zmiany to przesunięcie szczepienia przeciwko gruźlicy z pierwszej doby życia dziecka na dzień wypisu z oddziału noworodkowego oraz przesunięcie czasu podania drugiej dawki, tzw. przypominającej, w przypadku szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce z dziesięciu lat na sześć.



Szczepienia po latach

Specjaliści z zakresu immunologii podkreślają, że szczepionki podane w dzieciństwie nie będą nas chronić stuprocentowo do końca życia. To naturalne, że nasza odporność będzie wygasała powoli, w miarę upływu lat.



Dotyczy to m.in. szczepień przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, które warto powtarzać co około 5-10 lat, a także szczepień przeciwko grypie, które warto ponawiać co roku. Dotyczy to szczególnie seniorów, u których powikłania pogrypowe mogą dodatkowo skomplikować sytuację przy schorzeniach układu sercowo-naczyniowego.



Nie tylko jako dzieci możemy zaszczepić się przeciwko odrze, różyczce czy ospie. • Fot. Kamil Broszko / Agencja Gazeta

Czasami kwestia ochrony przed chorobą zakaźną (w tym wypadku chodzi o odrę) to istna historyczna łamigłówka.Dopiero dzieci urodzone w 1978 roku w Polsce otrzymywały dwie dawki szczepionki , które zabezpieczają większość zaszczepionych przed zachorowaniem. Jeżeli pacjent wie, że dostał tylko jedną – powinien skonsultować z lekarzem kwestię podania kolejnej.Osoby, które pracują w branżach związanych z odpadami, ich segregacją, usuwaniem nieczystości, a także przy produkcji żywności powinny być zaszczepione przeciwko WZW A.To bardzo ważne gdyż wirusowe zapalenie wątroby typu A przenoszone jest głównie poprzez brudne ręce, czy skażone jedzenie (np. owoce umyte w zanieczyszczonej wydalinami wodzie).Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o zabezpieczenie przed WZW B. Dotyczy to w szczególności osób pracujących w branży medycznej i kosmetycznej, a także po przeszczepieniach narządów. Dodatkowo zaszczepić powinny się osoby chorujące na cukrzycę oraz poddające się dializom.Meningokoki to bakterie, które mogą wywołać ogromnie niebezpieczną sepsę lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Najskuteczniejsza formą ochrony jest szczepionka. Jeżeli nie zastosowano jej w dzieciństwie - warto uczynić to w późniejszym wieku. Zwłaszcza, gdy osoba dorosła dużo podróżuje m.in. do krajów azjatyckich czy afrykańskich.U najmłodszych kojarzy się głównie z czerwonymi, swędzącymi krostami i wolnym od zajęć w szkole. W przypadku ospy wietrznej u dorosłych robi się, niestety, zdecydowanie bardziej groźnie.Przebieg choroby jest bowiem cięższy i dochodzi do rozwoju powikłań: zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzeń neurologicznych. Jeśli zatem dorosła osoba nie chorowała na ospę wietrzną - szczepionkę można podać bez względu na wiek.Różyczką możemy zakazić się drogą wziewną poprzez kontakt z osobą chorą. Szczepienia są w tym przypadku bardzo skuteczną ochroną, biorąc pod uwagę ryzyko związane z zachorowaniem u kobiet w ciąży.Zachorowanie na różyczkę w ciąży grozi wystąpieniem wad wrodzonych płodu, z których najpoważniejsze to głuchota, wady serca, upośledzenie widzenia oraz upośledzenie umysłowe. Jeżeli dorosła osoba nie chorowała na różyczkę - szczepionkę może przyjąć bez względu na wiek.