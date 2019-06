Milion w "Milionerach"! Pani Katarzyna jest trzecią osobą w Polsce, która wygrała ten teleturniej

Katarzyna Kant-Wysocka wygrała główną nagrodę w "Milionerach" jako trzecia osoba w Polsce. • Fot. Screen / TVN

o nie była łatwa droga do zwycięstwa. Pani Katarzyna musiała wykazać się wiedzą z zakresu muzyki rozrywkowej, energetyki, a wreszcie znajomością tajemnic różańcowych. Udało się i Katarzyna Kant-Wysocka jest trzecią osobą, która zdobyła milion złotych w polskiej edycji "Milionerów".W tym teleturnieju rzadko padają pytania za milion. Większość uczestników odpada gdzieś po drodze. A czasem sami rezygnują, zadowalając się gwarantowaną wygraną. W czwartek jednak nie tylko padło pytanie warte milion złotych, ale też... prawidłowa odpowiedź. Pani Katarzyna Kant-Wysocka przechodzi do historii jako trzecia osoba, która wygrała w polskiej edycji "Milionerów" Łatwo nie było. Musiała wiedzieć, który wokalista tak bardzo zakochał się w Polce, że postanowił zamieszkać w Poznaniu. A przy pytaniu za 125 tys, zł pani Katarzyna musiała odpowiedzieć, jaka jest częstotliwość sieci energetycznej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.Na koniec padło pytanie o to, co nie jest różańcową tajemnicą chwalebną: wniebowzięcie Matki Bożej, zmartwychwstanie Jezusa, śmierć Jezusa na krzyżu czy zesłanie Ducha Świętego. Stwierdziła, że skoro trzy spośród czterech wydarzeń brzmią przyjemnie, to postawiła na śmierć Jezusa na krzyżu i... wygrała milion złotych.