Duda miał wymusić zmiany i zagrozić wetem. Ujawniono kulisy roszad w TVP

Andrzej Duda miał wymusić zmiany w TVP. To mogła być "pokerowa zagrywka". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T

o Andrzej Duda miał wymusić ostatnie zmiany w zarządzie Telewizji Polskiej. Jak podaje "Rzeczpospolita", prezydent miał zagrozić wetem wobec ustawy finansującej TVP i zdecydował się na "pokerową zagrywkę". Do władz spółki powołani zostali Marzena Paczuska i Piotr Pałka, odwołany został Maciej Stanecki – prawa ręka Jacka Kurskiego.Rada Mediów Narodowych zdecydowała w czwartek o zmianach w zarządach TVP i Polskiego Radia . Wraz z nimi skończyła się "banicja" Marzeny Paczuskiej, która ma być teraz prawą ręką Jacka Kurskiego.Jak się okazuje, zmiany mogły być wymuszone warunkiem postawionym przez Andrzeja Dudę. Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że prezydent zagroził wetem wobec ustawy o finansowaniu TVP, którą niedawno przyjął Sejm. Dziennik powołując się na swoje źródła pisze, że Duda przeprowadził w tej sprawie "pokerową zagrywkę".Z zarządu TVP odwołany został Maciej Stanecki, będący do tej pory drugą osobą po prezesie Kurskim reprezentującą telewizję. Do władz spółki powołani zostali Marzena Paczuska (do tej pory doradca zarządu TVP, a wcześniej kierowała redakcją "Wiadomości") i Piotr Pałka (pracował w biurze programowym TVP, zwolniony po dopuszczeniu zespołu Girls on Fire do konkursu Debiutów na festiwalu w Opolu).Pod koniec lutego stało się jasne, że media publiczne dostaną ogromne pieniądze w ramach rekompensaty. Chodzi o kwotę 1,2 miliarda złotych . Wszystko za sprawą przegłosowanej przez Sejm nowelizacji.Wspomniana rekompensata ma być wypłacona z tytułu utraconych opłat abonamentowych w latach 2018-2019. Państwowe podmioty mają otrzymać dodatkowe środki do końca maja. Rozdzieli je Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.źródło: " Rzeczpospolita