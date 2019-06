W TVP zapytano Szydło o broszkę na wybory. "Fakt" zwrócił uwagę na pewną zmianę jej image'u

W TVP zapytano Beatę Szydło o broszkę na wybory. • Fot. screen ze strony vod.tvp.pl

Bartosz Świderski

Beata Szydło na konwencji PiS z broszką "500+". • Fot. screen ze strony YouTube.com / Prawo i Sprawiedliwość





Zdjęcie Beaty Szydło wraz z Andrzejem Adamczykiem wykonane w kadencji Sejmu 2005-07 • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

eata Szydło w programie "Kwadrans polityczny" w TVP zapewniała, że w budżecie znajdą się środki na realizację tzw. piątki Kaczyńskiego. Prowadząca rozmowę Dorota Łosiewicz zapytała w pewnym momencie byłą premier o to, czy specjalna broszka na wybory jest już przygotowana. Szydło swoją odpowiedzią nie zaskoczyła. Zaskakujące - według "Faktu" - było jednak co innego w tej rozmowie – odmieniony wizerunek wicepremier."Moją ulubioną, obdarzoną największym sentymentem, jest 500+" – tak Beata Szydło odpowiedziała na pytanie o wybór broszki na wybory do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o tę broszkę, z jaką była premier wystąpiła na konwencji PiS – tej, na której ogłoszono rozszerzenie programu i przyznanie świadczenia na każde dziecko bez względu na dochody Dziennik "Fakt" przytacza tę wypowiedź Beaty Szydło dla TVP, ale zwraca uwagę na coś zupełnie innego – nowy wizerunek, jakim była premier pochwaliła się po raz pierwszy właśnie na antenie Telewizji Polskiej. "Szydło zaszalała z makijażem" – krzyczy w tytule tabloid."Podczas czwartkowego wywiadu Beata Szydło zaprezentowała się zupełnie odmieniona!" – pisze gazeta, zwracając uwagę, iż była premier postawiła na bardziej zdecydowany makijaż oczu niż dotąd – kreska jest znacznie mocniejsza i bardziej wyraźne są cienie.Beata Szydło po raz pierwszy w poselskich ławach zasiadła w 2005 r. Jak się przez ten czas zmieniła?