Znajomy Elżbiety Witek został wiceprezesem. Do byłej minister mówi "ciociu"

ulturysta i fit trener Michał Stachów będzie współrządził Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Jak podaje "Fakt", 37-latek od dawna zna posłankę PiS Elżbietę Witek. Według tabloidu to dzięki niej mógł dostać nową posadę.Michał Stachów to rozpoznawalna postać na Dolnym Śląsku. 37-latek zasłynął jako kulturysta, prowadzi siłownię w Jeleniej Górze, a mieszkańcom znany jest jako "Fit-Master". "Fakt" informuje, że Stachów będzie współrządził Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.Powstaje pytanie, czy fit trener ma kompetencje, by pracować na tym stanowisku. W rozmowie z dziennikiem zapewnił jednak, że pracodawca "wnikliwie przeanalizował nabyte przez niego wykształcenie i doświadczenie"."Fakt" informuje również, że Stachów od ponad 20 lat zna Elżbietę Witek - byłą minister, byłą rzeczniczkę rządu i jedną z głównych partyjnych rozgrywających w regionie. Jak twierdzą rozmówcy gazety znający Stachówa, nowy wiceprezes DCZP mówi do niej per ciociu. Nie brakuje sugestii, że to właśnie dzięki Witek Michał Stachów zajął nową posadę.Witek w rozmowie z dziennikiem podkreśliła, że ona i Stachów nie są spokrewnieni. – Znam pana Michała od ponad 20 lat – potwierdziła. – Jego kompetencje oceniam bardzo wysoko. Na radę nadzorczą nie wpływałam, nikogo z niej nie znam – dodała.Stachów na nowym stanowisku ma zarabiać ponad 20 tys. złotych miesięcznie.źródło: " Fakt