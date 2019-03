Czy wiesz, jaki keczup jada się w kosmosie? Podpowiemy: ten sam, którego etykietę wytatuował sobie Ed Sheeran

Ciekawostka molekularna, czyli... kawior z keczupu • Fot. mat. prasowe

asz bzika na punkcie keczupu Heinz? A więc nie musisz czuć się osamotniony, bo należysz do naprawdę wielkiej społeczności. Ten sos pomidorowy właśnie obchodzi swe 150. urodziny – to świetna okazja, aby zaspokoić głód wiedzy na jego temat.



Kim właściwie był pan Heinz?



Mowa tu o potomku niemieckich imigrantów, urodzonym w amerykańskim Pittsburgu w roku 1844. Henry John Heinz już jako ośmiolatek sprzedawał przetwory domowe, natomiast w wieku 25 lat założył własną firmę, która początkowo specjalizowała się w chrzanie tartym.

Proszę państwa, oto Henry John Heinz • Fot. mat. prasowe



Ile składników wykorzystuje się w tym keczupie?



Od 150 lat w grę wchodzi tylko 5 elementów. Oprócz pomidorów jest to m. in. mieszanka przypraw. Jakich? Tego niestety nie wiemy. Dokładna receptura jest wielką tajemnicą firmy, trzymaną w sejfie pancernym.



Oldskulowa "linia produkcyjna" • Fot. mat. prasowe

Ten wyraz miłości znajdziesz m. in. na instagramowym koncie Eda Sheerana • Fot. mat. prasowe

Narzędzia pracy przedstawiciela handlowego sprzed lat • Fot. mat. prasowe

Nie, jest gigantyczne. Co roku na świecie sprzedaje się 650 milionów butelek keczupu Heinz.Ten sos pomidorowy pojawił się w roku 1886. Dziesięć lat później na butelce pojawiło się słynne 57. O dziwo, geneza tego oznaczenia jest wyjątkowo prosta: Henry John Heinz wziął swoją ulubioną liczbę 5 i połączył ją z siódemką, do której słabość miała jego żona. Zrobił to mimo faktu, że firma miała w ofercie już ponad 60 produktów.Jak niełatwo zgadnąć, oczywiście firma Heinz. Był to innowacyjny sposób zapewnienia ciepłego posiłku żołnierzom walczącym podczas II wojny światowej. Aha, ta marka ma na koncie także inny pomysł, który doceniają również cywile. To butelki stawiane wieczkiem do dołu, aby wyciśnięcie ulubionego sosu stało się łatwiejsze.Nie. W latach 90. ub. w. został oficjalnie zatwierdzony przez NASA do użytku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej To wokalista Ed Sheeran. Butelka tego sosu pomidorowego jest elementem obowiązkowym, gdy rusza w trasę koncertową. Do tego Ed wytatuował sobie na ramieniu etykietę keczupu Heinz 57.A jakże! To 0, 045 km/h. Jeżeli owa wartość jest większa lub mniejsza, sos nie zostaje dopuszczony do sprzedaży.Nie. Np. w latach 30. ub. w. wprowadzono zasady, wg których przedstawiciele tej marki musieli być odpowiedniego wzrostu (przynajmniej ok. 180 cm), być nieskazitelnie ubrani i wyjątkowo elokwentni. Aha, no i w pracy zawsze mieć przy sobie stalowy termos, widelce do pikli i łyżeczki do oliwek.Marka zadeklarowała niedawno, że do roku 2025 wszystkie produkowane przez nią opakowania będą nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Wszystkie.