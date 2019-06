Wypadek w Krakowie na Wawelu. Runął fragment muru, jest ofiara śmiertelna

Wypadek podczas prac budowlanych na Wawelu. Jest ofiara śmiertelna – zginął robotnik przygnieciony przez mur okalający Zamek Królewski. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

unął mur oporowy okalający Zamek Królewski w Krakowie na Wawelu. Fragmenty muru przygniotły robotnika. Mężczyzna został już wydobyty spod zawaliska, ratownicy pogotowia przez godzinę prowadzili reanimację. Mężczyzny niestety nie udało się uratować.Na Wawelu przy ulicy Podzamcze doszło do osunięcia wykopu powstałego w wyniku prac remontowych. W tym miejscu nastąpiło zawalenie muru oporowego okalającego zamek. Wydobyty z zawaliska robotnik był nieprzytomny.Bartłomiej Rosiak z krakowskiej Straży Pożarnej poinformował w TVN24, że mężczyzny nie udało się uratować. Reanimacja trwała przez godzinę. Ofiarą jest 45-letni robotnik, który prowadził prace przy umacnianiu wawelskiego muru.Na miejscu czynności prowadzą policja i prokuratura. M.in. zbadano pracowników na obecności alkoholu - wszyscy byli trzeźwi. Śledczy ocenią, czy prace remontowe były wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Podejrzewa się, że ziemia mogła być przesiąknięta deszczem - w ostatnich godzinach w Krakowie padało bardzo intensywnie - i to to doprowadziło do zawalenia muru.Policja zdecydowała o zamknięciu ulicy Podzamcze i wejścia na Wawel przez Bramę Herbową. Zamek jest jednak czynny dla turystów – można korzystać z wejścia po drugiej stronie wzgórza, czyli z Bramy Bernardyńskiej.źródło: radiokrakow.pl , TVN24