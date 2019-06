Nie żyje 18-letnia siostra muzyka zespołu One Direction. W Wielkiej Brytanii miała tysiące fanów

Siostra gwiazdroa One Direction była znaną influencerką. • Fot. Instagram / felicitegrace

"Taka piękna, taka kochana. Felicite, spoczywaj w pokoju. Moje serce jest teraz z rodziną Tomlinsonów"



"Posyłam moją miłość, modlitwę i kondolencje. Niech dusza Felicite spoczywa w spokoju"

elicite Tomlinson zmarła, ponieważ doszło u niej do zatrzymania akcji serca. Martwą 18-latkę policja znalazła w jej mieszkaniu w Londynie. Śmierć siostry Louisa Tomlinsona, piosenkarza One Direction, to nie pierwsza tragedia w tej rodzinie w ostatnim czasie.Felicite Tomlinson nie była anonimową siostrą muzyka. Jej profil na Instagramie obserwowało 1,5 mln osób. Influencerka promowała zdrowy tryb życia. Nie było to jednak jej jedyne zajęcie, ponieważ projektowała także ubrania. Była właścicielką marki "Fizzy".Po tragicznej wiadomości Louis Tomlinson odwołał udział w telewizyjnym programie. James Corden, gospodarz "The Late Show with James Corden", wyraził współczucie wobec sytuacji w jakiej znalazła się rodzina gwiazdora. "Tak niewiarygodnie smutna informacja. Louis, nie jesteś sam. Wiele osób jest z tobą i twoją rodziną" – napisał na Twitterze.Piosenkarza One Direction wspierają także jego fani.Śmierć 18-letniej Felicite to kolejny cios dla rodziny Tomlinsonów. Pod koniec 2016 roku muzyk One Direction pożegnał swoją matkę. Zmarła ona na białaczkę.Źródło: The Guardian