Kontrowersyjna groźba lidera nauczycieli. Zagrał przyszłością wszystkich polskich uczniów

Sławomir Broniarz przestrzega przed tym, co może się stać, jeśli rząd nie spełni oczekiwań nauczycieli. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

olskiemu szkolnictwu grozi totalny kataklizm – zapowiada Sławomir Broniarz. Szef związkowców wyjaśnił, co się stanie, jeśli rząd nie przychyli się do żądań nauczycieli i strajk planowany na 8 kwietnia przedłuży się. Groźby szefa ZNP rozwścieczą nie tylko rządzących, ale też uczniów i rodziców.Jeśli do tej pory niemal wszyscy nauczyciele planowali przyłączyć się do strajku, a spora część rodziców solidaryzowała się z protestującymi pedagogami, to po tej wypowiedzi szefa ZNP sytuacja może się zmienić. – Strajk to nie wszystko, mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów, jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm – powiedział w Radiu ZET Sławomir Broniarz.Prawicowa opinia publiczna już grzmi i porównuje Broniarza do terrorysty, który wziął polskie dzieci za zakładników. Wszystko dlatego, że zdaniem szefa ZNP, jeśli strajk się przedłuży, to żadne dziecko w Polsce nie dostanie w tym roku promocji do następnej klasy.Tu już nie chodzi o to, że problemy będą mieli ósmoklasiści i ci, którzy w tym roku kończą gimnazjum. Spełnienie groźby Sławomira Broniarza będzie oznaczała, że wszyscy uczniowie stracą rok nauki, bo nie dostaną promocji do następnej klasy.Dlaczego? Jeśli protest się przeciągnie, to będzie problem z zebraniem rad pedagogicznych. A to właśnie rady decydują o promocjach do następnej klasy. Przedłużenie strajku może oznaczać, że w tym roku żaden uczeń nie dostanie promocji, nie ukończy szkoły podstawowej czy liceum, ani nie będzie miał prawa iść na studia bez świadectwa dojrzałości.To nie wszystko – w czerwcu ostatni uczniowie klas gimnazjalnych mieli opuścić mury szkolne, a gimnazja miały zostać zamknięte. Nie będą, jeśli żaden z gimnazjalistów nie dostanie świadectwa ukończenia szkoły.źródło: Radio Zet