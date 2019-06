Kaczyński nie oszczędza Rabieja, a kiedyś... blisko współpracowali. Znają się od czasów Porozumienia Centrum

Jarosław Kaczyński i Paweł Rabiej (na zdjęciu z prawej) mieli przed laty wspólny cel. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

zy prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej mogą mieć ze sobą coś wspólnego oprócz tego, że obaj uprawiają podobny zawód? Okazuje się, że tych polityków ze zwaśnionych dziś obozów łączą wspomnienia współpracy sprzed lat.Jarosław Kaczyński i Paweł Rabiej razem w jednym samochodzie? Dziś wydaje się to trudne do wyobrażenia, ale wiele lat temu takie zdarzenie miało miejsce. Politycy jechali z misją ONZ do Sarajewa. Zachowało się nawet ich wspólne zdjęcie. W archiwach można znaleźć fotografię z 1993 roku, na którym widać Jarosława Kaczyńskiego i 22-letniego wówczas Pawła Rabieja.Kaczyński był wtedy szefem słynnego Porozumienia Centrum, a Rabiej młodym działaczem. Obaj odpowiedzieli wówczas na apel Janiny Ochojskiej , która chciała zgromadzić jak największą liczbę znanych osób, które pojadą z darami do ogarniętej wojną byłej Jugosławii.Chodziło o zamanifestowanie solidarności z potrzebującymi, bez oglądania się na różnice w poglądach. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Rabieja pojechali między innymi Jacek Kuroń, Zbigniew Bujak i Henryk Wujec. Internauci wypominają Kaczyńskiemu, że wówczas nazywał Rabieja "bardzo inteligentnym młodzieńcem", a dziś prezes PiS szczuje na środowisko, z którego ten polityk się wywodzi.