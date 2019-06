"Dla kolegi pytam". Sławomir Nowak przypomniał o sobie i ma sprawę do prezesa Kaczyńskiego

Sławomir Nowak wbił na Twitterze szpilę w Jarosława Kaczyńskiego. • Fot. Anna Krasko / Agencja Gazeta

ie ma to, jak przypomnieć wyborcom o swoim istnieniu, wbijając celnie szpilę w przeciwnika politycznego. Pamiętał o tym Sławomir Nowak, który postanowił publicznie zapytać o coś kłopotliwego w sprawie Jarosława Kaczyńskiego."Czy Kaczyński powiedział już co zrobił z kopertą 'na księdza'? Dla kolegi pytam" – docieka na Twitterze Sławomir Nowak , czym dość boleśnie punktuje prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Nowak przypomina bowiem o otwartych pytaniach w sprawie afery, którą rozpętał austriacki biznesmen Gerald Birgfellner.Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Rafał Sawicz to stały członek fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, który miał dostać 50 tys zł za podpis pod zgodą na wzięcie kredytu na budowę wieżowca przy ul. Srebrnej w Warszawie. Z relacji Geralda Birgfellnera wynika, że to samo Jarosław Kaczyński miał mu powiedzieć, że księdza trzeba opłacić w ten sposób.