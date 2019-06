Pod jej rządami Słowacja może się bardzo zmienić. Zaskakujący wynik I tury wyborów prezydenckich

Wszystko wskazuje na to, że Zuzana Čaputova będzie prezydentką Słowacji. • Fot. Instagram / zuzana_caputova

rawniczka, działaczka ekologiczna, zwolenniczka partnerstwa rejestrowanego i adopcji dzieci przez pary LGBT. Zuzana Čaputova okazała się najlepsza w wyścigu o fotel prezydenta Słowacji. Co prawda na razie była to pierwsza tura, ale wszystko wskazuje na to, że liberalna kandydatka równie dobrze poradzi sobie w drugiej.40,6 proc. głosów – taki wynik nie tylko pozwolił Zuzanie Čaputovej powalczyć o prezydenturę w drugiej turze, ale sprawił także, że stała się liderką w tym wyścigu. O głosy wyborców będzie konkurować z wiceszefem Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Teraz głosowało na niego 18,7 proc. Słowaków.– Okazuje się, że człowiek nie musi porzucać swoich wartości, może być prawdziwy i autentyczny. Nie musi odwoływać się do demagogii, by pozyskać wyborcę. Może być właśnie inaczej – tak wyniki w pierwszej turze skomentowała Čaputova, która może być pierwszą prezydentką Słowacji.Ani Čaputova, ani Šefčovič nie są radykałami, dlatego - zdaniem liberalnej kandydatki - taka decyzja Słowaków świadczy o chęci wprowadzenia zmian w kraju. – Głosy na mnie oddane traktuję jako wielkie wołanie o zmianę, prawdę, sprawiedliwość – skomentowała.W pierwszej do urn poszło 48,7 proc. uprawnionych do głosowania. Druga tura wyborów prezydenckich na Słowacji już za dwa tygodnie. Ośrodek badania opinii publicznej Focus opublikował sondaż, z którego wynika, że Čaputova zdobyłaby 64,4 proc. głosów, tym samym wygrywając wybory.Zuzana Čaputowa dopiero dwa lata temu zdecydowała się wkroczyć do świata polityki. w 2017 dołączyła do Progresywnej Słowacji. Nowo powstały wtedy ruch miał być podobny do francuskiego "En Marche!" Macrona.Źródło: Gazeta.pl