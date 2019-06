Wymiana ciosów między Chodakowską i Krupińską. "Manipulacja z premedytacją"

Chodakowska krytykuje zachowanie Krupińskiej. Konflikt między nimi trwa od jakiegoś czasu. • Fot. Ewa Chodakowska / Instagram

Bartosz Świderski

ie gasną emocje po ostatnim odcinku programu "Dance, dance, dance". Chodzi o słowa Pauliny Krupińskiej, której nie spodobało się, że decyzją jurorów wraz z Klaudią Halejcio odpadła z rywalizacji. Taką postawę skrytykowała Ewa Chodakowska. Ujawniła przy tym, że konflikt między paniami trwa od dłuższego czasu.

Ostatni odcinek tanecznego programu w telewizyjnej Dwójce zakończył się zgrzytem. Była Miss Polonia, która odpadła z show razem z Klaudią Halejcio, postanowiła skomentować werdykt jurorów, z którym się nie zgadzała . – Tak naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj jest taki duży niedosyt, bo tak szczerze, wasza punktacja, jurorzy, była tak dziwna, że mam wrażenie, że dzisiaj, przepraszam, z całym szacunkiem, to nie jest program o tańcu – podkreśliła.



– To było słabe – tak zareagowała Ewa Chodakowska na te słowa. Do sytuacji odniosła się również na Instagramie, już po emisji tego odcinka. "Tydzień temu przy aferze nie mogłam pisnąć słowa, że w następnym odcinku (który już został nagrany) osoba wywołująca aferę odpada... Wzięłam temat na klatę... Wzięłam prawnika zamiast się tu medialnie boksować. To nie był chwyt reklamowy, a manipulacja z premedytacją. Mówię NIE PRZEMOCY!" – napisała odpowiadając na pytania internautów.





Najsłynniejszą w Polsce trenerkę fitness poparli jej fani. W komentarzach pod postem nie szczędzili słów krytyki wobec Krupińskiej. " Paulina Krupińska ewidentnie nie potrafi przegrywać! Bardzo słaby i żałosny komentarz z jej strony...", "Ależ czuję ogromny niesmak po końcówce programu... Całe życie mnie uczono i staram się nie zapominać, że bardzo ważna w życiu jest pokora..." – czytamy na Instagramie.Konflikt Chodakowskiej i Krupińskiej to jednak nie jednorazowe zdarzenie. Ich relacje są napięte od dłuższego czasu. Wszystko zaczęło się, gdy jurorka programu "Dance, dance, dance" negatywnie oceniała taniec Krupińskiej i Halejcio. Stwierdziła wtedy, że Krupińska ma w życiu łatwiej ze względu na urodę, dlatego się nie stara.Po tej wypowiedzi w internecie rozpętała się burza. Chodakowska musiała tłumaczyć się ze swojej wypowiedzi. Stwierdziła, że nie miała złych intencji, a jej słowa zostały zmanipulowane. "W żaden sposób nie zamierzałam swoimi słowami urazić Pauliny Krupińskiej. Uważam, że moja opinia, że dostała w pakiecie wszystko i urodę, i ciało jest komplementem, za który każda kobieta, która potrafi przyjmować komplementy, dziękuje. Tej świadomości życzę Paulinie" – napisała trenerka.Paulina Krupińska nie zabierała głosu w sprawie. Jednak kiedy już się na to zdecydowała, był on zupełnie innym tonie niż wypowiedź Ewy Chodakowskiej. "@chodakowskaewa przyjmuje komplementy i konstruktywną krytykę. Życzę wszystkim dobrego wieczoru" – skwitowała.Źródło: Plotek