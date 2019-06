"To nie jest program o tańcu". Krupińska zaszokowała jurorów swoim atakiem po ich werdykcie

Paulina Krupińska i Klaudia Halejcio musiały odpaść z programu • Fot. Youtube / Dance Dance Dance TVP

ajsłabsze w ostatnim odcinku programu "Dance, dance, dance" okazały się Klaudia Halejcio i Paulina Krupińska. Przynajmniej tak oceniła trójka jurorów. Ich decyzją rozczarowana była Krupińska, czego postanowiła nie ukrywać. – Wasza punktacja, jurorzy, była tak dziwna, że mam wrażenie, że dzisiaj, przepraszam, z całym szacunkiem, to nie jest program o tańcu – skomentowała.Klaudia Halejcio i Paulina Krupińska walczyły o wysokie noty, prezentując choreografię z klipu Shakiry i Beyonce "Beautiful Liar". Ich występ spodobał się Ewe Chodakowskiej – Było naprawdę pięknie! – przyznała i oceniła taniec na 9 punktów. Uczestniczki show łącznie zdobyły 23,5 punktu. Oprócz najsłynniejszej trenerki w kraju, występy oceniają także Ida Nowakowska i Robert Kupisz.Kolejnym elementem programu były występy solowe. Klaudia Halejcio zatańczyła do utworu "Can't Get You Out of My Head" Kylie Minogue. Ze sceny zeszła z 25,5 punktami na koncie. Tym samym Halejcio i Krupińska były parą zagrożoną opadnięciem. O pozostanie w show walczyły ze znanymi z serialu "Rodzinka.pl" Wiktorią Gąsiewską i Adamem Zdrójkowskim.W ostatecznym rozliczeniu kobiecy duet musiał pożegnać się z programem. Z takim scenariuszem nie mogła pogodzić się była Miss Polonia Paulina Krupińska, która skomentowała werdykt jurorów. – Tak naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj jest taki duży niedosyt, bo tak szczerze, wasza punktacja, jurorzy, była tak dziwna, że mam wrażenie, że dzisiaj, przepraszam, z całym szacunkiem, to nie jest program o tańcu – podkreśliła.Dodała także, że po ogłoszeniu wyników ma mieszane uczucia – Może to jest zbyt odważne, ale na pewno nie zgodziłabym się z werdyktem, jeżeli chodzi o solo Klaudii za tak niską punktację, bo po prostu Klaudia byłaś dla nie mnie dzisiaj najlepsza – skomentowała Krupińska.Te słowa zaskoczyły jurorów – Nieładne to było bardzo. Dostała wysoką punktację – stwierdził Robert Kupisz. Program "Dance, dance, dance" to nowa propozycja w wiosennej ramówce TVP.