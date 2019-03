Geje w PiS? "Nie ma partii, gdzie jest więcej niezadeklarowanych gejów niż w PiS-ie"

Jacek Rostowski o gejach w PiS: w żadnej partii nie jest tak dużo ukrytych gejów. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

"PiS szczuje na grupy LGBT. Taki obrót rzeczy to efekt wypalonego paliwa przeciwko uchodźcom" – powiedział były minister finansów Jacek Rostowski w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24. To reakcja na słowa Jarosława Kaczyńskiego "wara od naszych dzieci" po deklaracji LGBT i słowach Pawła Rabieja o prawie do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.– Nie jest moją sprawą mówić, kto na najwyższych poziomach PiS-u jest gejem, ale uważam, że środowiska LGBT powinny się zastanowić się, czy PiS nie przekroczył pewnej linii – ocenił były minister finansów w "Rozmowie Piaseckiego" Rostowski wyraźnie wzburzony mówił o "szczuciu Polek i Polaków na Polki i Polaków". Szczucie na LGBT ocenił jako przejaw podłości. – Jest to skrajna hipokryzja. Nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezadeklarowanych gejów niż w PiS-ie – ocenił. Były wicepremier zareagował na słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły na konwencji PiS w Katowicach w kontekście podpisania przez Rafała Trzaskowskiego kary LGBT.Na weekendowej konwencji Kaczyński odniósł się do sprawy adopcji dzieci przez homoseksualistów. – My chcemy jasno powiedzieć: tu mówimy nie, a już w szczególności jeżeli chodzi o dzieci. Wara od naszych dzieci – powiedział lider PiS w Katowicach Wcześniej prezes mówił w podobnym tonie podczas konwencji PiS w Jasionce na Podkarpaciu, reagując na deklarację LGBT podpisaną przez prezydenta Warszawy . – To atak na rodzinę i to najgorszy z możliwych, bo atak na dzieci . To socjotechnika, która ma zmienić człowieka. W jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci – przekonywał lider PiS.źródło: TVN24