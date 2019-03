"Wyp***dalać możesz ty!". Rozenek dobitnie odpowiedziała hejterowi akcji #SportPrzeciwHomofobii

Celebrytka w niewybrednych słowach odpowiedziała na Instagramie hejterowi. • Fot. Instagram / Małgorzata Rozenek

oże jest "Perfekcyjną Panią Domu" i prowadzi "Projekt Lady", ale jak trzeba, to Małgorzata Rozenek-Majdan potrafi hejterom odpowiadać tymi samymi słowami, których oni używają pod jej adresem. Zwłaszcza wówczas, gdy zaangażuje się w projekt tak ważny, jak #SportPrzeciwHomofobii. Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem Radosławem Majdanem postanowili zaangażować się w kampanię na rzecz równego traktowania osób homoseksualnych. Zresztą nie oni jedyni, w akcji #SportPrzeciwHomofobii biorą udział takie sławy, jak Adam Małysz, Krzysztof Hołowczyc, czy Otylia Jędrzejczak.Jak można było się spodziewać, szybko znalazło się wielu hejterów. Jeden z nich chciał dopiec Majdanom na Instagramie. "Czy możecie wyp***rdalać z tym lansem na LGBT . Kogo to obchodzi kto z kim śpi? To naprawdę temat warty uwagi? Może pomożecie naprawdę potrzebującym? Np. brudnym i śmierdzącym bezdomnym… Tylko tu nie będzie fejmu zblazowanej warszafki" – napisał.To się prezenterce bardzo nie spodobało. Rozenek-Majdan odpowiedziała homofobicznemu hejterowi w taki sposób, którego ten zapewne się nie spodziewał. "Po pierwsze to nie lans, a walka o prawa ludzi, po drugie skąd wiesz, że nie pomagamy osobom bezdomnym? A po trzecie to wyp***dalać możesz ty, z tego profilu" – brzmiała jej riposta.