Magdalena Adamowicz pokazała wzruszającą pracę córki. Tak Teresa opowie o ojcu w szkole

Teresa Adamowicz w szkolnej pracy wyjaśniła, dlaczego uważa swojego ojca za bohatera. Magdalena Adamowicz nie kryje swojej dumy. • Fot. Bartosz Banka / Agencja Gazeta

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

agdalena Adamowicz po śmierci męża wróciła z córkami do USA. Tam 8-letnia Teresa trafiła do szkoły, gdzie właśnie musiała napisać pracę o bohaterach kształtujących los innych ludzi. Wymieniła w niej Belvę Ann Lockwood, Ruby Bridges, ale także Jurka Owsiaka i swojego ojca. Zrobiła to w chwytających za serce słowach."Paweł Adamowicz był bohaterem, ponieważ umarł za wolność, demokrację i solidarność. Był moim tatą" – napisała po angielsku Teresa Adamowicz, córka zamordowanego prezydenta Gdańska . 8-latka wraz z matką i starszą siostrą po pogrzebie Pawła Adamowicza wyleciały do USA.W swojej pracy poświęconej bohaterom, którzy mieli wielki wpływ na los innych ludzi, Teresa Adamowicz wymienia jeszcze prawniczkę i sufrażystkę Belvę Ann Lockwood, pierwszą czarnoskórą uczennicę szkoły dla białych na południu USA Ruby Bridges i dyrygenta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka "Jestem bardzo dumna! Bardzo!" – skomentowała pracę swojej młodszej córki Magdalena Adamowicz.