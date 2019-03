Zofia Klepacka zaliczyła wpadkę jak z dowcipu. Rozpętała burzę, bo... źle przeczytała formularz

Zofia Klepacka wywołuje kontrowersje swoimi opiniami o społeczności LGBT • Fot. Instagram.com/zofia_klepacka

ała prawica żyje wywiadem z Zofią Klepacką, polska windsurferka, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni świata. Sportsmencka krytykowała w nim promowanie środowisk LGBT. I jako przykład podała formularz zgłoszeniowy na zagraniczne imprezy sportowe. Okazuje się, że źle go zinterpretowała.





– Podczas zawodów poza Polską wypełniamy formularze zgłoszeniowe, w których musimy określić swoją płeć i tam są trzy warianty - man, woman albo gender. Z tego co wiem nikt nie zaznacza opcji gender, bo zawodnicy są kobietami albo mężczyznami – mówiła Klepacka w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Jak wygląda formularz? Owszem pada w nim słowo "gender", ale w zupełnie innym kontekście – tak podpisane jest pole wyboru jednej z dwóch płci. Czyli jedna z teorii o LGBT legła w gruzach, bo albo nie przeczytała formularza ze zrozumieniem, albo źle go zapamiętała. Poniżej zdjęcie dowodowe.Przypomnijmy, że Zofia Klepacka homofobiczne teksty wygłaszała nie tylko w prasie, ale i w eterze. – Ja po prostu się nie zgadzam na promocję wynaturzeń. Normalny model rodziny to kobieta i mężczyzna – mówiła na antenie Polskiego Radia.