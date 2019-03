Ks. Stryczek nie odpuszcza Joannie Sadzik. "Oddaj protokół z walnego 4 lutego!"

Spór w "Wiośnie". Ks. Jacek Stryczek do Joanny Sadzik: Oddaj protokół z walnego. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

pór o to, kto rządzi Stowarzyszeniem "Wiosna" wydaje się nie mieć końca. Ksiądz Jacek Stryczek na Facebooku opublikował wpis z zaskakującym zdjęciem, na którym widnieje hasło: "JOANNA SADZIK. Oddaj protokół z walnego". To apel do jego następczyni na stanowisku szefa stowarzyszenia.Apel, który w mediach społecznościowych zamieścił ks. Jacek Stryczek to kolejna odsłona sporu o to, kto tak naprawdę kieruje Stowarzyszeniem "Wiosna". Po odejściu duchownego całym stowarzyszeniem i projektem "Szlachetnej Paczki" zarządzała Joanna Sadzik. Na początku lutego została odwołana decyzją walnego zgromadzenia, a jej obowiązki miał przejąć ks. Grzegorz Babiarz, prywatnie przyjaciel ks. Stryczka.I tu zaczyna się problem. Sadzik przekonuje, że to ona nadal stoi na czele Wiosny. Ks. Babiarz nie ma wątpliwości, że on jest szefem. Spór ma rozstrzygnąć sąd, ale głos w sprawie zabrał nagle ks. Stryczek, który na Facebooku zamieścił wymowny wpis."JOANNA SADZIK: Oddaj protokół z walnego 4 lutego!" – brzmi napis na zdjęciu. "Czy wiecie, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie wysłał wezwanie w tej sprawie do byłej prezes na jej adres domowy? Nie na adres WIOSNY" – pisze dalej ks. Stryczek."Czy wiecie, że pismo zostało wysłane 5 marca z terminem 7 dni, pod rygorem nałożenia grzywny? Dane te są publicznie dostępne do każdego w aktach KRS w Krakowie!" – stwierdza autor.Ks. Stryczek przekonuje również, że w tym samym piśmie sąd wszczął postępowanie z urzędu w sprawie wykreślenia z rejestru danych niedopuszczalnych. "Jak sądzicie: jakie to dane dotyczące WIOSNY są niedopuszczalne? Co trzeba wykreślić?" – dopytuje.Zdaniem księdza to pierwsza taka sytuacja w historii WIOSNY. "Jak myślicie, dlaczego tak się stało? Co takiego znajduje się w tym protokole, że jest ukrywany od 5 lutego? Komu jeszcze zależy na tym, aby nie wyjaśnić spraw prawnych WIOSNY? Same pytania? Nie. Cała ta sytuacja dała już sporo odpowiedzi na to, co się działo w WIOŚNIE w ciągu ostatnich miesięcy" – dodaje na koniec.Przypomnijmy – Jacek Stryczek został w 2018 roku oskarżony o mobbing. Portal Onet, który opisał głośną sprawę, przedstawił relacje ponad 20 byłych i obecnych pracowników Stowarzyszenia "Wiosna", które prowadzi projekt "Szlachetna Paczka". Wszyscy przedstawiali duchownego jako osobę budzącą postrach, doprowadzającą pracowników do płaczu, depresji i bezsenności.