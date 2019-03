Na ten powrót nie czekał nikt. Siostry Godlewskie zakopały topór wojenny i wracają do śpiewania

Siostry Godlewskie pogodziły się i wracają do koncertowania • Fot. Instagram.com/esmeralda_godlewska/

konflikcie najsłynniejszych śpiewających sióstr w Polsce pisały wszystkie media. Godlewskie niedawno pożarły się w samolocie, co poskutkowało rozpadem ich niesławnego duetu. Tymczasem - jak się okazało - już się pogodziły się i wracają do śpiewania i koncertowania.Luty 2019. Wielka kłótnia na pokładzie samolotu z Polski do Amsterdamu. Celebrytki pokłóciły się, zaczęły się szarpać. Pilot zdecydował się zawrócić maszynę. Siostry opuściły pokład w asyście policji. Ponoć poszło o pieniądze . Koniec końców, Małgorzata sama poleciała do Holandii i dała tam show, a Esmeralda ogłosiła na Instagramie rozpad duetu.Ale jak to siostry - szybko się pogodziły. Esmeralda wrzuciła właśnie zdjęcie, na którym widzimy śpiącą Małgorzatę i dziecko. "Taka prawdziwa, taka spokojna, pogrążona w marzeniach, w snach... Gdy zasypia i przestaje myśleć o całym otaczającym ją świecie. Nikt nie zna jej tak jak ja... kocham mocno. Siostry Godlewskie wracają!" – skomentowała fotografię.Dodajmy, że Esmeraldę niedługo zobaczymy nie tylko na scenie, ale i na ringu . 30 marca zmierzy się w walce MMA z patoinfluencerką Martą Linkiewicz