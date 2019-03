"Brać 500+, ale nie głosować na PiS". Po tych słowach Komorowskiego Mazurek puściły hamulce

Beata Mazurek odpowiedziała Bronisławowi Komorowskiemu. Były prezydent ocenił, że trzeba brać 500+ czy 13. emeryturę ale nie głosować na PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

aka prezydentura taki poziom – tak Beata Mazurek skomentowała wypowiedzi Bronisława Komorowskiego na temat obietnic socjalnych PiS. Były prezydent ocenił, że trzeba "brać, jak dają", ale "nie głosować" na PiS. Wywołało to bardzo krytyczną reakcję rzeczniczki partii, która wzorem swojego prezesa nazwała byłego prezydenta "panem Komorowskim"."Pan Komorowski ma w jednym rację, że trzeba brać 500+, 300+, emeryturę+ bo jak inni wrócą to zabiorą. Jak mówił klasyk piniędzy nie ma i nie będzie. Warto głosować na PIS ponieważ jesteśmy kompetentni i dotrzymujemy zobowiązań wobec Polaków" – odpowiedziała Beata Mazurek na Twitterze.Przypomnijmy: Bronisław Komorowski w dość ekwilibrystyczny sposób wypowiedział się na temat nowych obietnic socjalnych PiS – czyli rozszerzonego 500+ i 13. emerytury. – Apelowałbym do wszystkich: brać te 500, jak dają, brać "trzynastkę" i nie kwitować, nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest właśnie żenujące, że oni liczą na to, że jak dadzą obywatelowi 500 plus, to on odda im swój głos – stwierdził były prezydent w rozmowie z RMF FM