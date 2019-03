Kardynał skazany za tuszowanie pedofilii. Złożył dymisję, ale... papież jej nie przyjął

Pedofilia w Kościele. Papież nie przyjął dymisji kard. Philippe Barbarina. • Fot. Giulio Napolitano / shutterstock.com

apież Franciszek nie przyjął dymisji, którą złożył kardynał Philippe Barbarin – duchowny skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu za niezgłoszenie przypadków pedofilii. Jak podaje "The Guardian", kard. Barbarin jest najstarszym francuskim duchownym uwikłanym w globalny skandal seksualnego wykorzystywania dzieci.Barbarin udał się na audiencję do papieża Franciszka, by poinformować go o swojej rezygnacji. Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti przekazał mediom, że papież nie przyjął dymisji złożonej przez francuskiego kardynała. – Watykan jest blisko ofiar wykorzystywania seksualnego, a francuscy wierni przeżywają teraz szczególnie bolesne chwile – dodał.7 marca sąd we Francji skazał Barbarina na pół roku więzienia w zawieszeniu za niezgłoszenie pedofilii Kardynał Philippe Barbarin został oskarżony o niezgłoszenie służbom przypadków nadużyć seksualnych popełnionych m.in. przez ks. Bernarda Preynata w latach 1986–1991. Oskarżycielami jest 10 ofiar ks. Preynata, który od pełnienia posługi został odsunięty w sierpniu 2015 r.Z kolei ks. Jerome Billioud, który przyznał się do popełniania czynów pedofilskich pełnił posługę jeszcze w marcu 2016 r. Prokuratura dwa razy umarzała sprawę, aż w końcu doszło do wyroku skazującego z 7 marca. W trakcie procesu kard. Barbarin nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.W lutym w Watykanie odbył się szczyt dotyczący pedofilii w Kościele . Został zorganizowany jako odpowiedź na liczne relacje ofiar księży pedofilów. Na mszy pokutnej papież Franciszek wykonał w imieniu biskupów gest "mea culpa", uznając że Kościół zawinił kryjąc księży pedofilów. W czasie trwania szczytu Ojciec Święty ucałował dłoń Marka Lisińskiego – ofiary księdza pedofila.źródło: " The Guardian