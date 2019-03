"Szansa na sukces" naprawdę wróci do telewizji. Ujawniono, kto został nowym prowadzącym

"Szansa na sukces" wraca, ale bez Wojciecha Manna. • Fot. YouTube

W

edług serwisu Wirtualne Media w Telewizji Polskiej trwają intensywne prace nad programem "Szansa na sukces. Opole 2019". Te informacje potwierdził zresztą Jacek Kurski. Z kolei według "Super Expressu" nowym prowadzącym ma zostać Artur Orzech.

Informacje o możliwym powrocie popularnego formatu pojawiały się od jakiegoś czasu, ale teraz prezes TVP zdradził kilka szczegółów. Według wstępnych założeń program ma być emitowany w niedzielne popołudnia – po godzinie piętnastej.



– Możliwe, że program "Szansa na sukces. Opole 2019" będziemy emitować jednak w niedzielne popołudnia w TVP2 tuż po "Familiadzie" i "Kole fortuny", a więc w tym paśmie w którym "Szansa na sukces" pokazywana była przed laty – podkreślił Kurski.



"Super Express" podał z kolei, że program poprowadzi Artur Orzech, który zastąpi Wojciecha Manna. – Przepraszam, ale nie mam czasu na komentarze, właśnie nagrywamy ten program – tak na pytanie tabloidu o prowadzenie programu odpowiedział Orzech.



Nowa "Szansa na sukces" ma trafić do telewizji na przełomie maja i czerwca. Ma mieć od ośmiu do dziesięciu odcinków, a całe show zakończy się przed tegorocznym festiwalem w Opolu, które zaplanowano na 14-17 czerwca.



Oryginalna "Szansa na sukces" była pierwszym talent show w Polsce. TVP2 emitowała program w latach 1993-2012. Format prowadził Wojciech Mann – od początku do końca.



źródło: Wirtualne Media, Super Express