Jedną uchwałą zmieniono nazwę stolicy. To pomysł nowego prezydenta

Zamiast Astany będzie Nursułtan. Stolica Kazachstanu zmienia nazwę.

arlament w Kazachstanie podjął decyzję o zmianie nazwy stolicy kraju. Zamiast Astany ma obowiązywać nazwa Nursułtan. Uchwała została przyjęta ku czi pierwszego prezydenta Kazachstanu.Zmiana nazwy stolicy to pomysł, z którym wyszedł Kasym-Żomart Tokajew – od środy pełniący obowiązki prezydenta Kazachstanu . Polityk po zaprzysiężeniu ujawnił swój plan dotyczący kluczowej dla państwa korekty. Jak podaje BBC, kazachski parlament jednogłośnie poparł propozycję głowy państwa.Nurlan Nigmatulin, przewodniczący niższej izby parlamentu Kazachstanu, decyzję o zmianie nazwy stolicy określił jako "historyczną". Kasym-Żomart Tokajew do tej pory był przewodniczącym kazachskiego Senatu. Jego obowiązki ma przejąć córka byłego prezydenta.Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew zrezygnował ze sprawowania urzędu po niemal 28 latach u władzy. Zwolennicy jego rządów podkreślają, że przyczynił się m.in. do rozwoju gospodarki państwa. Nie brakuje jednak głosów, że Nazarbajew zasłynął przede wszystkim jako autorytarny przywódca tłamszący opozycję.Ustępujący prezydent oświadczył, że wcale nie usuwa się w cień politycznego życia. Pozostanie przewodniczącym krajowej Rady Bezpieczeństwa oraz szefem rządzącej Demokratycznej Partii Ludowej Nur Otan.źródło: BBC