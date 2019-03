"Wspierają neofaszystów". Prezydent Kielc nie chciał tego zespołu, ale pomógł starosta z PiS

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, nie zgodził się na koncert zespołu Hungarica. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

K

ontrowersyjny zespół grający narodowego rocka Hungarica nie pierwszy raz jest gdzieś niemile witany. Jednak w Kielcach – gdzie swoim występem ma uświetnić Dzień Przyjaźni Polski-Węgierskiej – wywołał prawdziwą burzę. Kilkanaście organizacji, partii i stowarzyszeń wystąpiło przeciwko i prezydent koncert odwołał. Wtedy na pomoc ruszył starosta z PiS. I sytuacja zmieniła się o 180 stopni.

Mają opinię zespołu, który promuje nacjonalistyczne treści. Sami przedstawiają się jako jedyny zespół na świecie, który "tworzy piosenki, przygotowuje wideoklipy, wydaje płyty, zarówno w języku polskim jak i węgierskim".



"Kiedy wokalista węgierskiego zespołu Hungarica śpiewa "Rotę” i to śpiewa po polsku, nie trzeba być wzmożonym godnościowo prawicowcem z Marszu Niepodległości, żeby poczuć wzruszenie – ja czuję i przyznaję się do tego bez wstydu" – pisał w Oko.press pisarz i krytyk literacki Krzysztof Varga.







Kontrowersje ciągną się za Hungariką od dawna. Dwa lata temu zespołu nie chcieli w Lublinie. "To zespół, który w swoich utworach głosi potrzebę odzyskania przez Węgry terytorium sprzed I wojny światowej, czyli ziem należących dziś do Słowacji, Rumunii, Chorwacji, a także Polski (polska część Spiszu i Orawy)" – napisała Partia Razem do rektora UMCS. Władze uczelni odwołały koncert. W ubiegłym roku Hungarica miała grać podczas pielgrzymki kibiców na Jasną Górę, ale zaprotestowało stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Główny argument – zespół popiera neofaszystów. "Członkowie tego zespołu czynnie wspierają działalność neofaszystowskiej partii Jobbik oraz Gwardii Narodowej, uznawanej za organizację neonazistowską, która została zdelegalizowana przez węgierski sąd za działalność naruszającą prawa mniejszości, antysemityzm i negowanie Holokaustu" – argumentowało stowarzyszenie i Hungarica nie zagrała w Częstochowie. Dokładnie te same emocje i argumenty dotarły teraz do Kielc. Przed koncertem organizowanym 23 marca.Aż kilkanaście organizacji, stowarzyszeń i partii politycznych w Kielcach napisało list do prezydenta Bogdana Wenty. Wśród nich PO, SLD, Razem i Wiosna, a także KOD i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.– Uznaliśmy, że jest to zespół kontrowersyjny. I nawet jeśli w piosenkach nie mają jawnego nawoływania do neofaszystowskich i nacjonalistycznych idei, to fakt, że wspierają takie organizacje jest wystarczającym powodem, by wyrazić sprzeciw – mówi nam Lidia Palacz, przedstawicielka świętokrzyskiego KOD. – Uważamy, że różne kraje, ale Polska szczególnie nie powinna zezwalać na popieranie tego typu osób – dodaje.Koncert miał się odbyć w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. "Władze Kielc nie powinny w żaden sposób wspierać wydarzeń, których uczestnikami są tak kontrowersyjni artyści. Nie ma naszej zgody na obecność treści faszystowskich w przestrzeni publicznej" – alarmowali prezydenta jego przeciwnicy.– Biorąc pod uwagę, że jest to wielkie święto przyjaźni polsko-węgierskiej, nie wydaje się to być odpowiednim momentem, by epatować ludźmi, którzy stają symbolem radykalnych poglądów politycznych. Argumentami z drugiej strony było to, że śpiewają Rotę. Bardzo się cieszę, że ją śpiewają, ale to nie jest argument. Sam koncert nie odpowiadał klimatowi wydarzenia – mówi naTemat Katarzyna Zapała, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce.Zwraca uwagę, że koncert miał się odbyć na Wzgórzu Zamkowym, miejscu ważnym historycznie: - Tam naziści mordowali Polaków.Prezydent Bogdan Wenta wysłuchał argumentacji i koncert odwołał. Stowarzyszenie Kieleccy Patrioci uznało jego decyzję za skandal. Sam zespół wydał oświadczenie. Napisał, że w listach na ich temat napisane są kłamstwa i oszczerstwa. "Zespół stanowczo je odrzuca i na szczęście polskie miasta i większość instytucji także" – piszą. Również w swojej opinii na łamach Oko.press o narodowym rocku węgierskim, Krzysztof Varga zwraca uwagę, że nacjonalistyczny Jobbik jest partią, którą działa legalnie i zasiada w parlamencie."Jestem z Kielc. Co roku w Krakowie jestem na koncercie. Wstyd mi, że Moje miasto rodzinne tak Was przywitało" – napisał na Facebooku zespołu jeden z fanów. "W imieniu wszystkich prawdziwych Polaków przepraszamy za wszystkich Pseudodemokratów z Kodu", "Prawdziwi patrioci są z Wami i doceniają Waszą twórczość! Dziękujemy że jesteście!" – posypały się komentarze.– Byliśmy zaskoczeni decyzją prezydenta, bo podtekst był bardzo miałki. Nie spodziewaliśmy się, że przy takich niepoważnych zarzutach zdecyduje się na odstąpienie od koncertu – mówi nam jeden z lokalnych polityków PiS.Nie wierzy w żadne słowa o wspieraniu neofaszystów. – Zarzuty są nieprawdziwe i wyssane z palca. Sam zespół też otwarcie o tym mówi. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że zarzuty są zupełnie niewłaściwe i sprzeczne z prawdą – powtarza.Twierdzi, że protesty w mieście były dużo mniejsze niż informują niektóre media. – Wręcz przeciwnie, oczekiwanie mieszkańców Kielc, żeby ten zespół wystąpił było bardzo duże – mówi.Sprawa ostatecznie przybrała nieoczekiwany obrót. Okazuje się, że koncert jednak się odbędzie. – Całe szczęście wszystko skończyło się dobrze. Pan starosta kielecki przejął inicjatywę i objął koncert patronatem. Koncert się odbędzie, sali użyczył Urząd Marszałkowski – mówi nam polityk PiS. Hungarica zagra w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. "Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kielc, powiatu kieleckiego, a także województwa świętokrzyskiego. (...) Twórczość zespołu jest wspierana przez węgierski Narodowy Fundusz Kultury i rząd Węgier, który jest przecież naszym przyjacielem. Odwołanie koncertu byłoby dużym nietaktem, dlatego cieszę się, że dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim uda się go zorganizować" – ogłosił starosta Mirosław Gębski, cytowany przez portal naszekielce.pl. – Ja osobiście bardzo się cieszę, że występ dojdzie do skutku – mówi nam polityk PiS. I tłumaczy dlaczego: – To jest bardzo dobry zespół. Ma w swoim repertuarze wiele pieśni patriotycznych, mówiących o przyjaźni polsko-węgierskiej. Jest bardzo wyczulony na sprawy społeczne, narodowe, co żadną miarą nie powinno być zarzutem. Wręcz przeciwnie. Wszyscy jesteśmy, przynajmniej większość z nas jest nastawiona patriotycznie do swojego kraju. Trudno zrozumieć inną postawę.Pytam, o czym śpiewają. – Teksty są przetłumaczone. Jak pani chce, to można znaleźć – odpowiada. "Przymierze prosto z duszy/Czerwień i biel się stykają/Dwa narody przykład dają/Przyjaźnią co granice kruszy" - to początek utworu "Polak, Węgier".Pytam więc, jak duże było to oczekiwanie na ich koncert, jak się objawiało. – Ja poruszam się w środowiskach patriotycznych i prospołecznych. W tych środowiskach oczekiwanie, by zespół wystąpił, na pewno było duże. Była też duża radość, że zespół pojawi się w Kielcach.KOD i inne stowarzyszenia wystosowały drugi list w sprawie nowej lokalizacji koncertu. "Dziękujemy Prezydentowi Bogdanowi Wencie za odwołanie koncertu na Wzgórzu Zamkowym w OMPiO. Niestety docierają do nas informacje, że koncert jest planowany w innej lokalizacji. Zrobimy wszystko, aby zespół Hungarica nie zagrał w Kielcach" - napisali. Czekają na odpowiedź.