"Wyborcza" nie odpuści Kaczyńskiemu? Zapowiadają nowe fakty o kopercie dla ks. Sawicza

"Taśmy Kaczyńskiego". Będzie nowy artykuł "Gazety Wyborczej" o kopercie dla ks. Sawicza. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

W

ygląda na to, że "Gazeta Wyborcza" wróci do sprawy ze słynną kopertą, którą miał otrzymać ksiądz Rafał Sawicz. To jeden z wątków związanych z tzw. taśmami Kaczyńskiego. Nowy artykuł zapowiedział dziennikarz Roman Imielski.





"My tu sobie gadu gadu o adopcji gejów a czy Kaczyński oddał już 50 tys które wziął 'dla księdza'"? – napisał na Twitterze Jakub Bierzyński, jeden z głównych doradców Roberta Biedronia. "A wziął jakieś?" – dopytywała w kolejnym poście Kataryna.Do tego wpisu odniósł się Roman Imielski z "Gazety Wyborczej", który postanowił zaspokoić ciekawość wszystkich zainteresowanych tą dyskusją. "Zapraszam jutro do 'Gazety Wyborczej'. Będzie trochę jaśniej, a nawet bardzo jasno w tej sprawie" – poinformował dziennikarz.



Kilka słów od siebie dodał też Bartosz T. Wieliński z "Wyborczej". Zapowiedział, że w czwartkowym wydaniu gazety znajdzie się "obszerny poradnik dewelopera". "Pokażemy m.in twórców marki PolSilver. Będzie o wiele jaśniej" – zapewnił.









Niedawno o sprawie koperty dla ks. Sawicza przypomniał też Sławomir Nowak . "Czy Kaczyński powiedział już co zrobił z kopertą 'na księdza'? Dla kolegi pytam" – dopytywał na Twitterze były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Nowak przypominał o otwartych pytaniach w sprawie afery, którą rozpętał austriacki biznesmen Gerald Birgfellner.Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Rafał Sawicz to stały członek fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, który miał dostać 50 tys zł za podpis pod zgodą na wzięcie kredytu na budowę wieżowca przy ul. Srebrnej w Warszawie