Duda i Morawiecki mogą być zadowoleni. Nowy sondaż pokazuje wzrost poparcia dla ich działań

edług sondażu przeprowadzonego przez Kantar Public poparcie dla prac rządu rozkłada się po równo. 43 procent – tylu ankietowanych wyraża zadowolenie, jak i dezaprobatę wobec działań rządu. Niemniej jednak rząd jest na fali wznoszącej. Zyskuje też prezydent.Skąd ta fala wznosząca? W porównaniu z poprzednim sondażem rząd zyskał aż 6 punktów procentowych. Z kolei z prac premiera zadowolonych jest 44 procent pytanych. O 3 punkty procentowe mniej jest niezadowolonych z szefa rządu. W porównaniu do lutowego sondażu ocena pracy Morawieckiego poprawiła się o 5 punktów procentowych; o 5 punktów procentowych mniej badanych wystawiło mu oceny negatywne.Pokazano także podział zwolenników i przeciwników działań rządu ze względu na partię, które popierają. Premiera i ministrów najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (92 proc. pozytywnych ocen). Na czele są także zwolennicy Kukiz'15 (50 proc.).Oczywiście nieprzychylnie do działalności rządu nastawieni są zwolennicy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (odpowiednio 78 proc. i 71 proc.).W badaniu zyskał też prezydent Andrzej Duda . Pozytywnie wypowiada się o nim 49 proc. ankietowanych. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do lutowego sondażu. 39 proc. jest negatywnie nastawiona do działalności prezydenta. "Nie mam zdania" odpowiedziało 12 procent badanych.źródło: onet.pl