Twórcy kampanii przeciwko sędziom złamali ustawę antykorupcyjną. Prokuratura nie zajęła się sprawą

Złamanie prawa było, ale śledztwa prokuratury nie będzie. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

A

nna Plakwicz i Piotr Matczuk, twórcy spółki Solvere, która przeprowadziła kampanię przeciwko sędziom, złamali ustawę antykorupcyjną – ustaliła prokuratura według informacji Onetu. Jednocześnie portal podaje, że prokuratura nie zamierza jednak wszczynać śledztwa w tej sprawie.

"Sprawiedliwe sądy" – plakaty, billboardy i spot, za które oficjalnie odpowiadała Polska Fundacja Narodowa, były tak naprawdę dziełem świeżo powstałej wtedy firmy Solvere.Firma rzeczywiście była świeżo założona, jednak nie była przypadkowa. Stworzyła ją dwójka związanych z PiS specjalistów od PR-u – Anna Plakwicz i Piotr Matczuk . Solvere za swe usługi dostała co najmniej 1,2 mln zł. Do tego dochodziły zlecenia z partii warte dziesiątki tysięcy złotych. W dodatku przed uruchomieniem firmy Plakwicz i Matczuk pracowali w Kancelarii Premiera za czasów rządów Beaty Szydło. I właśnie to miała zbadać prokuratura. Prawo zabrania urzędnikom prowadzenia działalności gospodarczej. A pojawiły się podejrzenia, że Solvere zostało założone jeszcze w czasie pracy w KPRM.



"Anna Plakwicz w okresie od dnia 16 maja 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz Piotr Matczuk w okresie od dnia 16 maja 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, a więc jeszcze będąc zatrudnionymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posiadali po 60 udziałów w Solvere Sp. z o. o., co stanowiło powyżej 10 proc. wszystkich udziałów i tym samym naruszyli art. 4 pkt 5 ustawy antykorupcyjnej" – tak brzmią wnioski z postępowania sprawdzającego prokuratury.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Jednak to... koniec postępowania prokuratorskiego. Z dokumentów wynika, że prawo przewiduje ukaranie Plakwicz i Matczuka wyrzuceniem z pracy. Jednak ci już w KPRM-ie nie pracują. Ponadto prokurator twierdzi, że działanie polegające na podaniu nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych "nie było zamierzone" i "według wszelkiego prawdopodobieństwa" wynikało z niewiedzy o zarejestrowaniu spółki przez sąd.Przypomnijmy: tuż po przeprowadzeniu kampanii "Sprawiedliwe sądy" spółka Solvere została zlikwidowana. PR-owcy wrócili do pracy przy Alejach Ujazdowskich przy boku Mateusza Morawieckiego. Kilka miesięcy później odeszli w wyniku konfliktu z otoczeniem premiera. Plakwicz jest dziś dyrektorem Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej , to instytucja podległa ministerstwu obrony.źródło: onet.pl