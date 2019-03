Horngacher podjął decyzję. W niedzielę ma powiedzieć, czy pozostanie z polska kadrą skoczków

Stefan Horngacher ma po niedzielnym konkursie ogłosić swoją decyzję – czy zostanie w Polsce, czy wróci do Niemiec trenować tamtejszą kadrę. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

d kilku miesięcy największą niewiadomą w polskiej kadrze wcale nie jest forma polskich skoczków, tylko to, czy Stefan Horngacher w przyszłym roku wciąż będzie trenem biało-czerwonych. On sam podjął już decyzję, ale czeka z jej ogłoszeniem do niedzieli.Stefan Horngacher jest trenerem polskiej kadry skoczków narciarskich od marca 2016 roku. Pod jego okiem biało-czerwoni osiągali duże sukcesy – Kamil Stoch wygrał wszystkie zawody Turnieju Czterech Skoczni i zdobył Kryształową Kulę, a Dawid Kubacki i Piotr Żyła rozwinęli skrzydła i zaczęli daleko latać na skoczniach.Jednak od pewnego czasu wiadomo, że Horngacher marzy o tym, by wrócić do domu i zacząć prowadzić niemiecką reprezentację. Trener nie ukrywał, że prowadzi na ten temat rozmowy z niemieckim związkiem skoków narciarskich. Co więcej, w jednym z wywiadów podkreślał, że te rozmowy są owocne.Czy zatem Horngacher opuści Polskę i drużynę polskich skoczków? On sam podkreśla, że podjął już decyzję, ale zwleka z jej ogłoszeniem. W wywiadzie dla portalu sport.pl trener zapowiedział, że o swojej przyszłości opowie w niedzielę, po ostatnim konkursie tegorocznego pucharu.źródło: sport.pl