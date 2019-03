Jacek Kurski stracił kontrolę nad TVP – ale na krótko. Nowy członek zarządu zawieszony

Jacek Kurski odzyskał kontrolę nad TVP. Piotr Pałka zawieszony. • Fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

ada Nadzorcza Telewizji Polskiej zawiesiła Piotra Pałkę w funkcji członka zarządu. Nieoficjalnie wiadomo, że powodem tej decyzji było postępowanie sądowe, które Pałka wytoczył TVP. W efekcie decyzji rady pełną kontrolę nad Telewizją Polską ponownie przejął Jacek Kurski.Zawieszenie Piotra Pałki potwierdziło biuro prasowe TVP, ale w krótkim komunikacie nie wyjaśniono powodów tej decyzji. Według "Do Rzeczy" Pałka od dziewięciu miesięcy znajduje się w sporze sądowym z Telewizją Polską, w związku żądaniem odszkodowania w następstwie zwolnienia dyscyplinarnego. To miało być główną przyczyną jego zawieszenia.Przypomnijmy, że decyzją Rady Mediów Narodowych Pałka do władz spółki został powołany kilka dni temu razem z Marzeną Paczuską . Odwołany zaś został Maciej Stanecki – prawa ręka Jacka Kurskiego. Zawieszenie Pałki oznacza, że Jacek Kurski ponownie przejął kontrolę nad TVP. Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że Kurski miał sam lobbować za zawieszeniem Pałki.Dotąd przy wszelkich decyzjach zarządu Paczuska i Pałka mogli przegłosowywać Kurskiego. W dwuosobowym zarządzie, nawet jeśli będzie różnica zdań między członkami, decydujący będzie głos prezesa.Z informacji "Rzeczpospolitej" wynikało, że to Andrzej Duda miał wymusić ostatnie zmiany w zarządzie Telewizji Polskiej. Prezydent podobno zagroził wetem wobec ustawy finansującej TVP i zdecydował się na "pokerową zagrywkę".Piotr Pałka wcześniej pracował w biurze programowym TVP. Został zwolniony po dopuszczeniu zespołu Girls on Fire do konkursu Debiutów na festiwalu w Opolu.