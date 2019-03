Takiej oferty pracy jeszcze nie widzieliście. Można nieźle zarobić robiąc... sztuczny tłum

Galeria szuka chętnych do robienia sztucznego tłumu. Można nieźle zarobić. • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

Agencja pracy szuka chętnych do... robienia sztucznego tłumu. • Fot. OLX

eśli jesteście z Poznania i właśnie szukacie pracy, mieliście szansę trafić na ogłoszenie inne niż wszystkie. W sieci pojawiła się ostatnio oferta o pracę w charakterze… sztucznego tłumu w jednej z galerii handlowych. Podobno chętnych nie brakowało, bo można całkiem nieźle zarobić.Ogłoszenie, które w ostatnich dniach pojawiło się w serwisie OLX stało się hitem. "Sztuczny tłum w galerii handlowej! Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała za zadanie miłe spędzenie dnia w galerii handlowej - przechadzanie się po holu, przebywanie w strefie restauracyjnej itp. :) Miejsce pracy: Poznań" – czytamy w ofercie.Autorzy ogłoszenia szczegółowo opisali, na co może liczyć zatrudniona osoba. "Oferujemy: umowa zlecenie ze stawką 21,50 zł/h brutto, jeden dzień pracy w godzinach 9-17, lekką i przyjemną pracę! :)" – wskazano. Poniżej zamieszczamy screen z ofertą, która nadal jest dostępna w serwisie OLX.Wszyscy, którzy skusili się na niecodzienną propozycję powinni zgłaszać się do poznańskiej agencji SerwisPersonalny.pl. Dziennikarze "Gazety Wyborczej" zadzwonili pod wskazany numer, ale okazało się, że agencja zebrała już komplet chętnych. Nie wiadomo, o którą poznańską galerię chodzi, ponieważ SerwisPersonalny.pl nie może ujawnić tych informacji.Z kolei portal epoznan.pl ustalił, że chętni do robienia sztucznego tłumu, są potrzebni na najbliższy poniedziałek, a rekrutowanych było 50 osób.